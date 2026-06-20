Messina, tentata truffa ai danni di un’anziana di 95 anni: arrestato 32enne, denunciato un complice

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Cesarò (Messina) hanno arrestato – in flagranza di reato – un 32enne e denunciato in stato di libertà il suo presunto complice di 23 anni. I due individui, entrambi originari della provincia di Catania e già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti responsabili del reato di “tentata truffa aggravata ai danni di una persona vulnerabile ultranovantenne”. L’attività d’indagine è scattata nel pomeriggio, quando un ignoto interlocutore ha contattato, sulla linea telefonica fissa, un’anziana donna di 95 anni residente a San Teodoro.

Il presunto truffatore, spacciandosi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, avrebbe inscenato un grave incidente stradale

Il presunto truffatore, spacciandosi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, avrebbe inscenato un grave incidente stradale in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia della vittima, asserendo che vi fosse un’assoluta e urgente necessità di denaro per sottoporre quest’ultima a un delicato intervento chirurgico. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, poco dopo la telefonata, il malvivente si sarebbe presentato sulla porta dell’abitazione della vittima per prelevare i gioielli e gli oggetti preziosi che la donna, colta dal panico, aveva già preparato, il tutto mentre un complice lo attendeva a bordo di un’autovettura ferma poco distante dall’abitazione. Il colpo è tuttavia fallito grazie al tempestivo intervento di alcuni familiari dell’anziana, residenti nello stesso stabile, che hanno messo in fuga i malviventi e segnalato il tutto al numero unico di emergenza 112, consentendo così ai Carabinieri di avviare le ricerche.

I militari dell’Arma hanno bloccato l’autovettura sulla quale viaggiavano i due malviventi

Nell’immediatezza dei fatti, a Cesarò (ME), i militari dell’Arma hanno bloccato l’autovettura sulla quale viaggiavano i due malviventi, mentre percorrevano la strada statale in direzione Bronte. Gli indizi così raccolti a carico del 32enne hanno quindi permesso ai militari di procedere al suo arresto che, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato poi ristretto agli arresti domiciliari. A carico del presunto complice si è invece proceduto al suo deferimento, in attesa di raccogliere ulteriori elementi a suo carico. Il brillante intervento costituisce il risultato del costante impegno profuso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina. I militari, in stretta sinergia con le competenti Autorità Giudiziarie, svolgono quotidianamente mirati servizi per contrastare questo odioso fenomeno criminale, volto a colpire soprattutto le persone più fragili e indifese.