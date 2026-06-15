Messina, strepitoso successo di Kairos One nella 2H Endurance

Due ore di passione, emozioni, velocità e tanta adrenalina. Kairos One, con la coppia formata da Federico Miduri e Massimiliano D’Angelo, trionfa al Kartodromo di Messina nella 2H Endurance, quarta prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff. Gattopardo e Leopard completano il podio F1 al termine di un pomeriggio avvincente. MRT Fire (F2) e MRT Moon (F3) ancora protagonisti nelle rispettive categorie d’appartenenza.

Diciannove team impegnati, sfidando il gran caldo, nello spettacolare appuntamento con la specialità a squadre. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si sono tenute le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza. Pista del Sole D&S conquista la pole position grazie al tempo (37.908) firmato da Marco Broccio, con Massimiliano D’Angelo di Kairos One alle sue spalle. Meta Racing One (F2) brilla da secondo assoluto con Cristian De Salvo. AMR Pulse scatta davanti a tutti nella F3. Sventolata la bandiera tricolore, Pista del Sole D&S mantiene il comando al via, Trinacria RT guida il gruppo degli inseguitori. MRT Fire si porta in testa alla F2, duello tra AMR Phantom e MRT Moon per la F3, problemi per AMR Pulse. Partenza piuttosto movimentata nelle retrovie. Nelle fasi iniziali De Salvo con Meta Racing One (F2) gira anche da primo assoluto. Pista del Sole D&S perde invece terreno. Risale Kairos One, che passa a condurre su Gattopardo e Kairos Team.

Situazione al vertice che rimane invariata trascorsa la prima mezz’ora di gara (con un pit ciascuno osservato), mentre Meta Racing One e MRT Fire si danno battaglia in F2 e MRT Moon detta il ritmo in F3. La lotta in pista diviene vibrante, con il prezioso lavoro dei team manager ad affiancare i piloti minuto per minuto, giro dopo giro. A metà della prova, Gattopardo vanta 1.981 di margine nei confronti di Kairos One. Leopard scavalca Trinacria RT. A 53’ dalla conclusione, D’Angelo (Kairos One) opera il sorpasso ai danni di Anello (Gattopardo), la corsa cambia così di nuovo padrone. Kairos Team e Leopard in lizza per il terzo posto. Quando mancano 30’, Kairos One può gestire 2.204 su Gattopardo, Trinacria RT terzo, tutti a quota 3 pit. MRT Fire e MRT Moon viaggiano senza intoppi. Leopard, che aveva effettuato un maggior numeri di cambi, risale terzo. Ultimate le soste (6 per la F1, 7 per F2 e F3), chiusa la pit lane, Kairos One riesce a resistere agli assalti di Gattopardo e alla bandiera a scacchi festeggia la meritata vittoria con Federico Miduri che taglia per primo il traguardo. Si tratta del secondo successo stagionale per il team nel Campionato Endurance. All’attivo di Kairos One 160 giri percorsi e il “best lap” (37.893) della corsa come ciliegina.

Gattopardo, con Fabrizio Anello e Riccardo Irrera, è secondo a 3.140, avendo offerto ancora dimostrazione di una splendida continuità di rendimento, pur senza il guizzo finale. Leopard, con l’applaudita Sara La Fauci, fresca di titolo nazionale Lady centrato a Martina Franca e Vincenzo Pino, agguanta il terzo posto in rimonta, a 22.921, in virtù di un’azzeccata strategia. Seguono, dal quarto al sesto, Trinacria RT (Davide Romano e Lorenzo Tappa), Pista del Sole D&S (Marco Broccio e Ivan Bottari) e, complice una penalità, Kairos Team (Riccardo Bartolotta e Antonio Minutoli).

Nella F2 terza affermazione consecutiva di MRT Fire. I giovani Simone Bongiorno e Andrea Brusca, sempre più in sintonia, autori di un’altra prova di spessore, esultano terminando le fatiche in 154 giri, davanti a AM Karting (Alessandro Cucinotta, all’esordio in una Endurance e Daniel Schepis), che si assicura la piazza d’onore e Kairos Ladies, con Laura Sanò e Aurora Costa brave a recuperare dopo le difficoltà iniziali fino a vivere la soddisfazione del podio. Meta Racing (Napoli-Smeriglio), Meta Racing One (De Salvo-Crisafulli) e STP Driver (Cerrito-Di Stefano) completano l’ordine d’arrivo.

Nella F3 MRT Moon continua a non sbagliare davvero un colpo e a inanellare vittorie. Prestazione impeccabile (153 giri) di Andrea Cardile e Gaetano Vecchio che celebrano il quarto successo in altrettante gare disputate. Secondo posto di rilievo per MRT Ice (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano), terzo AMR Pulse (Samuele Lanza e Simone Ragusa), che, dopo la partenza in pole vanificata da qualche imprevisto, ha saputo riguadagnare posizioni chiudendo col sorriso. Seguono STP Rookie (Malvaso-Messina), AMR Phantom (Chinigò-Al. Costa), Etherdrift (Di Benedetto-Mindella) e, in coda (penalità per mancata sosta), Pedro Pereira Team (Magistro-Pirera).

Il punteggio del Campionato interno è stato calcolato per questa prova al 100% utilizzando il simulatore dei punti SWS. In chiusura dell’evento, sono stati premiati sul podio i primi tre team classificati per ciascuna categoria (F1, F2, F3). Riconoscimenti riservati a pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “best quick change”. Nella classifica generale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, alla quarta delle sette prove previste in calendario, in F1 comanda sempre Gattopardo con 3709 punti, davanti a Trinacria RT (3510) e Leopard (3429). Nella F2 in vetta MRT Fire a quota 3838, poi Meta Racing (3665) che sopravanza Meta Racing One (3662). Nella F3 si registra l’en plein di MRT Moon (3950), adesso saldamente in testa su MRT Ice (3789) e AMR Pulse (3589). Per la specialità a squadre si tornerà in pista al Kartodromo di Messina, dopo la pausa estiva, il prossimo 24 ottobre con la 2H Endurance valida anche per il Campionato Interprovinciale in collaborazione con il circuito di Ispica.