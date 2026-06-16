Messina: stato di agitazione di AMAM, il sindaco Basile incontra i sindacati

Si è svolto oggi, martedì 16 giugno 2026, a Palazzo Zanca, l’incontro convocato dal sindaco Federico Basile con le organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA CISL e UILTEC-UIL, a seguito dello stato di agitazione del personale AMAM Messina. Nel corso del confronto, attivato nell’ambito della procedura di raffreddamento, sono state affrontate le principali criticità segnalate. Il sindaco Basile ha manifestato disponibilità all’ascolto e si è riservato una decina di giorni per approfondire le questioni emerse, al termine dei quali il tavolo sarà nuovamente riconvocato per definire le soluzioni nell’interesse dei lavoratori e della cittadinanza.

Le organizzazioni sindacali, al termine dell’incontro, hanno condiviso il percorso indicato dal sindaco, esprimendo un giudizio positivo sull’apertura al confronto.