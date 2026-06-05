Messina, sospeso temporaneamente il rilascio delle carte d’identità elettroniche

L’Amministrazione comunale di Messina informa la cittadinanza che, a causa di un grave e imprevisto guasto tecnico di natura centralizzata, il servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) è temporaneamente sospeso presso tutti gli uffici comunali. Il disservizio non è riconducibile ai sistemi informatici dell’Ente, ma sta interessando le piattaforme ministeriali necessarie per l’acquisizione e la trasmissione dei dati indispensabili all’emissione del documento. Fin dalle prime segnalazioni, è stata attivata una task force congiunta. I tecnici del Ministero dell’Interno, titolare del sistema di emissione delle CIE, stanno operando in stretto raccordo con gli specialisti del Centro elettronico comunale per individuare l’origine del problema e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, il Centro elettronico del Comune ha completato tutte le verifiche sulle infrastrutture locali, accertandone il pieno e corretto funzionamento. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile predisporre una soluzione temporanea che consentirà l’attivazione di due sole postazioni operative presso Palazzo Zanca, destinate esclusivamente alla gestione delle richieste urgenti e documentate.

La sospensione generale del servizio resterà in vigore fino alla completa risoluzione del guasto centralizzato. Il comune invita la cittadinanza ad attendere il ripristino della piena operatività del sistema e a non recarsi presso le due postazioni attive se non in presenza di effettive e comprovate esigenze di urgenza. Tale misura straordinaria è necessaria per evitare il congestionamento degli uffici e garantire l’assistenza a coloro che hanno necessità improrogabili. Il Comune si scusa per il disagio arrecato, del tutto indipendente dalla propria volontà, e assicura che sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza non appena il sistema centralizzato tornerà pienamente operativo.