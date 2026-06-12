Messina si prepara all’estate, il sindaco Basile incontra gli operatori balneari

Il sindaco Federico Basile ha incontrato i rappresentanti della Federazione delle Imprese Balneari (FIBA) e gli esercenti dei lidi cittadini per avviare una programmazione condivisa delle attività estive

Basile incontra imprenditori balneari

La città di Messina si prepara ad affrontare la stagione estiva puntando su organizzazione, sicurezza e attrattività turistica. Il sindaco Federico Basile ha incontrato i rappresentanti della Federazione delle Imprese Balneari (FIBA) e gli esercenti dei lidi cittadini per avviare una programmazione condivisa delle attività estive, con l’obiettivo di conciliare divertimento e relax con il pieno rispetto delle regole e della vivibilità del territorio.

“La stagione estiva rappresenta una risorsa importante per la città e per il suo tessuto economico, sociale e turistico. Per questo ho incontrato i rappresentanti della Federazione delle Imprese Balneari (FIBA) e gli esercenti dei lidi per avviare una programmazione condivisa della stagione estiva, con l’obiettivo di coniugare relax, divertimento e accoglienza con il pieno rispetto delle regole, della sicurezza e della vivibilità del territorio”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando come il dialogo tra istituzioni e operatori sia essenziale per il successo della stagione.

Collaborazione tra istituzioni e operatori per un’estate organizzata

Secondo Basile, il confronto con la FIBA e con i gestori dei lidi non è solo un momento formale, ma un’opportunità per definire strategie concrete per garantire un’estate sicura e piacevole per cittadini e visitatori. “Un confronto utile e costruttivo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e operatori, per garantire un’estate organizzata, attrattiva e all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando l’importanza di coniugare la gestione delle spiagge con la promozione del turismo e la tutela del territorio. La programmazione condivisa punta a sviluppare iniziative che valorizzino il patrimonio turistico e le eccellenze locali, offrendo servizi di qualità e assicurando il rispetto delle normative di sicurezza. La collaborazione tra Comune, operatori balneari e associazioni di categoria diventa così uno strumento fondamentale per promuovere la città come destinazione sicura e accogliente.

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