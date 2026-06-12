Messina si prepara all’estate, il sindaco Basile incontra gli operatori balneari

La città di Messina si prepara ad affrontare la stagione estiva puntando su organizzazione, sicurezza e attrattività turistica. Il sindaco Federico Basile ha incontrato i rappresentanti della Federazione delle Imprese Balneari (FIBA) e gli esercenti dei lidi cittadini per avviare una programmazione condivisa delle attività estive, con l’obiettivo di conciliare divertimento e relax con il pieno rispetto delle regole e della vivibilità del territorio.

“La stagione estiva rappresenta una risorsa importante per la città e per il suo tessuto economico, sociale e turistico. Per questo ho incontrato i rappresentanti della Federazione delle Imprese Balneari (FIBA) e gli esercenti dei lidi per avviare una programmazione condivisa della stagione estiva, con l’obiettivo di coniugare relax, divertimento e accoglienza con il pieno rispetto delle regole, della sicurezza e della vivibilità del territorio”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando come il dialogo tra istituzioni e operatori sia essenziale per il successo della stagione.

Collaborazione tra istituzioni e operatori per un’estate organizzata

Secondo Basile, il confronto con la FIBA e con i gestori dei lidi non è solo un momento formale, ma un’opportunità per definire strategie concrete per garantire un’estate sicura e piacevole per cittadini e visitatori. “Un confronto utile e costruttivo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e operatori, per garantire un’estate organizzata, attrattiva e all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando l’importanza di coniugare la gestione delle spiagge con la promozione del turismo e la tutela del territorio. La programmazione condivisa punta a sviluppare iniziative che valorizzino il patrimonio turistico e le eccellenze locali, offrendo servizi di qualità e assicurando il rispetto delle normative di sicurezza. La collaborazione tra Comune, operatori balneari e associazioni di categoria diventa così uno strumento fondamentale per promuovere la città come destinazione sicura e accogliente.