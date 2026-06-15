Messina, si insedia il consiglio della prima Municipalità

La Prima Municipalità di Messina avvia una nuova fase istituzionale con l’insediamento del nuovo Consiglio circoscrizionale. Un passaggio che assume un valore particolare per il territorio, come sottolineato dal sindaco Federico Basile, perché riguarda una municipalità che comprende e collega numerosi villaggi della città. Il primo cittadini: “la Prima Municipalità rappresenta un territorio che racchiude e collega numerosi villaggi della nostra città. L’insediamento del nuovo Consiglio circoscrizionale assume un significato particolare, soprattutto in vista del lavoro che saremo chiamati a svolgere insieme per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Rivolgo quindi i miei auguri di buon lavoro ad Enzo Messina, uno dei sei presidenti eletti nelle liste di Sud chiama Nord, e a tutti i consiglieri. Sono certo che, al di là delle appartenenze politiche, sapremo collaborare con senso di responsabilità e spirito costruttivo, mettendo sempre al centro i bisogni delle persone e delle comunità che rappresentiamo. L’obiettivo comune sarà continuare ad assicurare una presenza amministrativa più vicina ai cittadini e valorizzando ogni villaggio del territorio”.

Enzo Messina alla guida della Prima Municipalità

Il sindaco Basile ha rivolto i propri auguri di buon lavoro a Enzo Messina, indicato come uno dei sei presidenti eletti nelle liste di Sud chiama Nord, e a tutti i consiglieri del nuovo Consiglio circoscrizionale. L’insediamento del presidente e dei consiglieri segna l’avvio operativo del mandato della Prima Municipalità, chiamata a rappresentare un territorio vasto e composto da diverse comunità. Il compito principale sarà intercettare le esigenze dei cittadini, tradurle in proposte amministrative e collaborare con il Comune per individuare soluzioni concrete. Il riferimento di Basile a Enzo Messina e ai consiglieri conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il ruolo delle circoscrizioni, considerate strumenti essenziali per mantenere un contatto diretto con il territorio.