Messina, si è insediato il Consiglio della Terza Municipalità

Questa mattina si è insediato il Consiglio della Terza Municipalità di Messina. Il sindaco Federico Basile ha partecipato alla seduta inaugurale per rivolgere il proprio augurio di buon lavoro al presidente Lino Cucè e a tutti i consiglieri eletti, sottolineando il ruolo strategico del territorio nel percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana della città.

Insediamento del Consiglio della Terza Municipalità di Messina

Si è ufficialmente insediato questa mattina il Consiglio della Terza Municipalità di Messina, segnando l’avvio di una nuova fase amministrativa per uno dei territori più importanti del tessuto urbano cittadino. Alla seduta di insediamento ha preso parte anche il sindaco Federico Basile, che ha voluto essere presente per portare personalmente il proprio saluto istituzionale e gli auguri di buon lavoro.

L’insediamento del nuovo consiglio circoscrizionale rappresenta un passaggio significativo per la vita amministrativa dei quartieri ricadenti nella Terza Municipalità, chiamata a svolgere un ruolo di raccordo tra cittadini e amministrazione comunale. Al centro dell’attività del nuovo organismo ci saranno il confronto con il territorio, l’ascolto delle esigenze quotidiane e la capacità di contribuire alla definizione di risposte concrete per la comunità.

Gli auguri di buon lavoro a Lino Cucè e ai consiglieri eletti

Nel corso dell’incontro, il sindaco Federico Basile ha rivolto il proprio augurio di buon lavoro al presidente Lino Cucè e a tutti i consiglieri eletti. La presenza del primo cittadino ha voluto testimoniare l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle municipalità, considerate presidio essenziale di partecipazione e prossimità istituzionale.

Il nuovo consiglio sarà chiamato a interpretare bisogni, criticità e aspettative dei quartieri, mantenendo un rapporto diretto con residenti, associazioni, operatori e realtà sociali presenti sul territorio. In questo quadro, la Terza Municipalità di Messina assume una funzione centrale nel dialogo tra Palazzo Zanca e la cittadinanza.

Federico Basile: “La Terza Municipalità rappresenta il cuore della città”

Il sindaco Federico Basile ha evidenziato il valore strategico della circoscrizione e il percorso già avviato negli ultimi anni sul piano urbano e amministrativo.

“La Terza Municipalità rappresenta il cuore della città, un territorio strategico che negli ultimi anni è stato protagonista di importanti interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Sono certo che il nuovo consiglio circoscrizionale saprà svolgere al meglio il proprio ruolo, mantenendo un dialogo diretto con i cittadini e facendosi interprete delle esigenze del territorio.

Da parte dell’Amministrazione comunale non mancheranno collaborazione e supporto, perché insieme possiamo continuare a costruire risposte efficaci per i quartieri e per tutta la città.

Buon lavoro a tutti”.

Le parole del primo cittadino mettono al centro due aspetti fondamentali: da un lato il riconoscimento della Terza Municipalità come area nevralgica della città, dall’altro la necessità di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso un’azione amministrativa condivisa.

Riqualificazione urbana e centralità dei quartieri

La Terza Municipalità viene indicata dal sindaco come un territorio che negli ultimi anni è stato protagonista di importanti interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Un riferimento che richiama il percorso di trasformazione avviato in alcune zone della città e il ruolo che i quartieri possono avere nello sviluppo complessivo di Messina.

La sfida per il nuovo consiglio sarà quella di inserirsi in questo processo, contribuendo a monitorare le esigenze del territorio e a mantenere alta l’attenzione sulle priorità dei residenti. La dimensione circoscrizionale, infatti, consente un contatto più ravvicinato con le comunità locali e può diventare uno strumento utile per intercettare problemi, proposte e bisogni.

Dialogo diretto con i cittadini e collaborazione con il Comune

Uno dei punti centrali richiamati da Federico Basile riguarda il dialogo diretto con i cittadini. Il nuovo consiglio circoscrizionale dovrà farsi interprete delle esigenze del territorio, costruendo un rapporto costante con la popolazione e traducendo le istanze dei quartieri in proposte e segnalazioni operative.

Il sindaco ha assicurato che da parte dell’Amministrazione comunale di Messina non mancheranno collaborazione e supporto. Il rapporto tra Comune e municipalità sarà quindi determinante per continuare a costruire risposte efficaci, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, valorizzare gli spazi urbani e rafforzare il senso di partecipazione civica.