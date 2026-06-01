Messina, Scurria non parteciperà all’incontro con Basile: “disponibile ma in altre date”

Il confronto tra il sindaco di Messina e gli altri candidati sindaco passa adesso dalla verifica delle disponibilità. Marcello Scurria ha reso noto di aver ricevuto, tramite PEC, un invito ufficiale da parte del primo cittadino per partecipare a un incontro insieme agli altri protagonisti della competizione elettorale. La notizia centrale riguarda però l’impossibilità di Scurria a prendere parte alla riunione nella data indicata, il 4 giugno, a causa di impegni professionali precedentemente assunti. L’ex candidato sindaco ha comunque comunicato la propria disponibilità a partecipare già dal giorno successivo, 5 giugno, indicando anche una fascia oraria precisa.

L’invito ricevuto via PEC dal sindaco di Messina

A spiegare i termini della vicenda è lo stesso Marcello Scurria, che chiarisce di aver ricevuto l’invito nella giornata di ieri pomeriggio. Il canale utilizzato è stato quello formale della PEC, modalità che conferma il carattere ufficiale della convocazione. Scurria dichiara testualmente: “Ieri pomeriggio mi è stato recapitato, tramite PEC, un invito da parte del Sindaco di Messina a partecipare ad un incontro insieme agli altri candidati sindaco. Tuttavia, il prossimo 4 giugno non sarò in Città per impegni professionali precedentemente assunti da tempo. Con lo stesso mezzo ho già comunicato la mia disponibilità a partecipare all’incontro a partire dal giorno successivo, 5 giugno, nella fascia oraria tra le ore 9.00 e le ore 12.30. Resto, pertanto, in attesa di conoscere l’eventuale nuova data in cui si terrà l’incontro”.

Impegni professionali il 4 giugno: Scurria non sarà in città

Il punto operativo riguarda la data del 4 giugno, giorno nel quale Marcello Scurria non potrà essere presente a Messina. L’assenza, secondo quanto comunicato dallo stesso ex candidato, è legata a impegni professionali precedentemente assunti da tempo.

La precisazione assume rilievo perché chiarisce che non si tratta di una indisponibilità politica o di una mancata volontà di partecipazione, ma di un impedimento già programmato. Scurria, infatti, ha contestualmente indicato una finestra temporale alternativa nella quale sarebbe pronto a prendere parte all’incontro. In questo modo, l’ex candidato sindaco lascia aperta la strada al confronto e rimette al sindaco la scelta di confermare o eventualmente riprogrammare la riunione con tutti gli altri candidati.

Disponibilità dal 5 giugno nella fascia 9.00-12.30

Nella comunicazione inviata con lo stesso mezzo, quindi tramite PEC, Scurria ha formalizzato la propria disponibilità a partecipare all’incontro a partire dal 5 giugno. La fascia oraria indicata è quella compresa tra le 9.00 e le 12.30.

Il dettaglio temporale è rilevante perché consente all’amministrazione comunale di valutare una possibile nuova convocazione, tenendo conto anche delle disponibilità degli altri candidati sindaco invitati. La decisione finale sulla data dell’incontro, a questo punto, dipenderà dall’eventuale riorganizzazione dell’agenda.

La posizione di Scurria appare improntata alla disponibilità istituzionale: nonostante l’impossibilità di essere presente il 4 giugno, l’ex candidato ha già comunicato una soluzione alternativa e resta in attesa di conoscere se l’incontro verrà spostato.

Un confronto politico-istituzionale dopo le elezioni

L’invito del sindaco di Messina agli altri candidati sindaco si inserisce nella fase successiva alla competizione elettorale. Dopo il voto, un incontro tra il primo cittadino e gli avversari può assumere un significato politico e istituzionale, soprattutto in una città chiamata ad affrontare temi amministrativi e programmatici di rilievo.

La disponibilità manifestata da Marcello Scurria conferma l’interesse a partecipare a un momento di confronto, purché venga individuata una data compatibile con gli impegni già assunti. La richiesta non chiude quindi la porta al dialogo, ma pone una questione di calendario.

In attesa della nuova data

Al momento, Scurria resta in attesa di conoscere l’eventuale nuova data in cui si terrà l’incontro. La comunicazione inviata via PEC al sindaco di Messina rappresenta il passaggio formale con cui l’ex candidato ha chiarito la propria posizione.

La questione sarà dunque definita nelle prossime ore o nei prossimi giorni, in base alla possibilità di conciliare le agende dei partecipanti. Il dato certo è che Marcello Scurria non sarà in città il 4 giugno, ma ha dato disponibilità a partecipare dal 5 giugno, tra le 9.00 e le 12.30.

Per il momento, la partita resta aperta: l’incontro con gli altri candidati sindaco potrà svolgersi solo se sarà individuata una nuova data utile o se verranno confermate modalità compatibili con le disponibilità comunicate.