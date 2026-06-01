Messina, Sciacca non sarà presente all’incontro con il sindaco Basile

“Ringrazio il Sindaco per l’invito, ma purtroppo non potrò essere presente perché ho impegni precedentemente assunti fuori città. Se vi è una reale volontà di apertura e confronto da parte dell’Amministrazione, ritengo che ciò possa essere dimostrato concretamente anche in mia assenza“, lo afferma in una nota Gaetano Sciacca, già candidato sindaco di “Rinascita Messina”.

“È sufficiente leggere attentamente il nostro programma e dichiarare ufficialmente quali punti, in particolare quelli relativi alla viabilità, alla messa in sicurezza del territorio e alle infrastrutture, si intendano effettivamente portare avanti. I cittadini attendono risposte chiare e impegni concreti, non semplici dichiarazioni di principio“, conclude Sciacca.