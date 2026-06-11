Messina, Scafidi e Sindoni subentrano in Consiglio Metropolitano

Una seduta cruciale quella odierna, che ridisegna parzialmente la composizione del Consiglio metropolitano di Messina. Presieduta dal sindaco Federico Basile e con la partecipazione della segretaria generale Rossana Carrubba, l’Aula ha proceduto alla surroga di due consiglieri. Il cambiamento riguarda la decadenza di Giuseppe Calabrò e Francesco Perdichizzi, non più rappresentanti politici nei rispettivi Comuni a seguito dell’ultima tornata elettorale. Come previsto dal regolamento, al loro posto subentrano i primi dei non eletti della consultazione di secondo livello dello scorso anno, che ha portato alla formazione dell’attuale Consiglio di Palazzo dei Leoni.

L’avvicendamento mantiene invariati i pesi politici delle singole liste

L’avvicendamento mantiene invariati i pesi politici delle singole liste.

Nel dettaglio: Giuseppe Calabrò, ex sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, cede il posto a Felice Scafidi, consigliere a Capo d’Orlando in quota Lega; Francesco Perdichizzi (Fratelli d’Italia) viene sostituito da Mario Francesco Sindoni, neo consigliere comunale a Milazzo, anch’egli in rappresentanza di FdI. L’assetto attuale resterà in vigore fino al 27 luglio, data già fissata per le elezioni che rinnoveranno l’intero organo d’Aula.

Per quanto riguarda il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, su richiesta dei neo consiglieri, la trattazione è stata rinviata alle prossime sedute, per consentire a Scafidi e Sindoni di esaminare con attenzione questi strumenti finanziari fondamentali. “Garantiamo continuità operativa nella gestione del territorio – ha commentato il sindaco Basile a margine dei lavori –. Con l’ingresso dei nuovi consiglieri proseguiamo a lavorare per dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità”.