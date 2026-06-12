Messina riprende il dialogo con la Cina, Basile: “importante videocall con la città di Hefei”

La città di Messina compie un importante passo verso l’internazionalizzazione, rafforzando i legami con la Cina e guardando sempre più oltre i confini del Mediterraneo. Il sindaco Federico Basile ha partecipato a un significativo videocall con la città di Hefei, uno dei principali poli cinesi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico. “Messina riprende il dialogo con la Cina e guarda sempre più oltre i confini del Mediterraneo. Oggi un importante videocall con la città di Hefei, uno dei principali poli cinesi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico”, ha dichiarato il sindaco Basile. Con queste parole, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza strategica dell’incontro, che mira a consolidare le relazioni già avviate e a sviluppare nuovi canali di collaborazione tra le due città.

Cultura, turismo e scambi internazionali al centro del dialogo

L’incontro tra Messina e Hefei non si limita a un confronto istituzionale: rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le sinergie nei settori della cultura, del turismo e degli scambi internazionali. Secondo il sindaco Basile, la collaborazione con Hefei può aprire nuove prospettive di sviluppo per la città siciliana, favorendo la promozione delle eccellenze locali e l’integrazione nei circuiti globali dell’innovazione.

“Un incontro che consolida le relazioni già avviate e apre nuove prospettive di collaborazione nei settori della cultura, del turismo e degli scambi internazionali“, ha aggiunto Basile, evidenziando come il dialogo con la Cina rappresenti un’opportunità per rafforzare l’immagine internazionale di Messina e attrarre investimenti e progetti innovativi.