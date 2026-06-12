Messina riprende il dialogo con la Cina, Basile: “importante videocall con la città di Hefei”

Il sindaco Basile apre nuove prospettive di collaborazione internazionale con la Cina

Federico Basile

La città di Messina compie un importante passo verso l’internazionalizzazione, rafforzando i legami con la Cina e guardando sempre più oltre i confini del Mediterraneo. Il sindaco Federico Basile ha partecipato a un significativo videocall con la città di Hefei, uno dei principali poli cinesi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico. “Messina riprende il dialogo con la Cina e guarda sempre più oltre i confini del Mediterraneo. Oggi un importante videocall con la città di Hefei, uno dei principali poli cinesi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico”, ha dichiarato il sindaco Basile. Con queste parole, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza strategica dell’incontro, che mira a consolidare le relazioni già avviate e a sviluppare nuovi canali di collaborazione tra le due città.

Cultura, turismo e scambi internazionali al centro del dialogo

L’incontro tra Messina e Hefei non si limita a un confronto istituzionale: rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le sinergie nei settori della cultura, del turismo e degli scambi internazionali. Secondo il sindaco Basile, la collaborazione con Hefei può aprire nuove prospettive di sviluppo per la città siciliana, favorendo la promozione delle eccellenze locali e l’integrazione nei circuiti globali dell’innovazione.

“Un incontro che consolida le relazioni già avviate e apre nuove prospettive di collaborazione nei settori della cultura, del turismo e degli scambi internazionali“, ha aggiunto Basile, evidenziando come il dialogo con la Cina rappresenti un’opportunità per rafforzare l’immagine internazionale di Messina e attrarre investimenti e progetti innovativi.

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