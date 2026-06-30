Messina, riparte il night bus di ATM: otto date tra luglio e agosto all’insegna della sicurezza stradale

Il night bus di ATM Messina è pronto a rimettersi in marcia per accompagnare i giovani nei locali della movida messinese. Per otto venerdì, a partire dal 10 luglio e fino al 28 agosto, il bus dedicato verrà impiegato sulla Linea N1, con partenza alle ore 22.30, e attraverserà la città da Giampilieri a Torre Faro, nell’ambito dello Shuttle notturno, già attivo fino alle 5.30 del mattino. L’iniziativa, promossa per il secondo anno consecutivo da ATM e Comune per invogliare i ragazzi a raggiungere i luoghi del divertimento con i mezzi pubblici, è stata presentata questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco, Federico Basile; dell’assessore alle Politiche Giovanili, Iris Forami; e del direttore generale dell’Azienda Trasporti, Pietro Picciolo.

Il sindaco Basile ha invitato i giovani a vivere la movida con consapevolezza

“Torniamo con una iniziativa che lo scorso anno ha riscosso un grande successo e che ci consente mettere al centro della nostra azione un tema che a questa Amministrazione sta molto a cuore: la sicurezza stradale. Se i ragazzi prendono l’autobus per andare a ballare o semplicemente per incontrarsi con gli amici, il numero delle auto e dei mezzi a due ruote in strada si riduce e, di conseguenza, si riducono anche le probabilità di incidenti. Il servizio notturno di ATM funziona tutto l’anno ed è particolarmente apprezzato, anche nel periodo invernale. Il valore aggiunto del Night Bus estivo è rappresentato dal fatto che i ragazzi, durante il loro viaggio, potranno godere di sottofondo musicale a cura del Dj presente a bordo. Questa iniziativa si sposa peraltro perfettamente con quella dell’abbonamento estivo under 18 di ATM, che sarà valido da domani e fino al 30 settembre”. Così il sindaco Basile, che ha ricordato quanto siano importanti i comportamenti corretti e ha invitato i giovani a vivere la movida con consapevolezza e nel rispetto di sé stessi e degli altri.

L’assessore Forami ha sottolineato come iniziative come queste aiutino a lanciare messaggi dall’alto valore sociale

Anche l’assessore alle Politiche giovanili Forami ha sottolineato come iniziative come queste aiutino a lanciare messaggi dall’alto valore sociale: “il Night Bus e gli altri servizi di mobilità notturna rappresentano un’importante risposta di civiltà, responsabilità e attenzione rivolta ai giovani e all’intera comunità. Divertirsi è un diritto, ma farlo in sicurezza è una scelta che fa la differenza. La nostra Amministrazione, in continuità con il lavoro avviato negli anni precedenti, vuole mettere a disposizione dei ragazzi strumenti concreti per vivere la città, i suoi eventi e i momenti di aggregazione con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un’alternativa sicura per il rientro. Il nostro obiettivo è consolidare una cultura della prevenzione fondata sull’informazione, sulla fiducia e sulla responsabilità condivisa. Perché ogni giovane che torna a casa in sicurezza rappresenta il risultato più importante che possiamo raggiungere”.

Il direttore generale di ATM Picciolo esprime soddisfazione per la seconda edizione del Night Bus

Il direttore generale di ATM Picciolo esprime soddisfazione per la seconda edizione del Night Bus: “è un’iniziativa alla quale teniamo molto, perché contribuisce ad avvicinare al trasporto pubblico sempre più giovani rendendo i viaggi a bordo dei bus più coinvolgenti grazie alla musica di sottofondo, ma sempre nel rispetto di misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Da domani, sarà inoltre valido l’abbonamento estivo Under 18, che consentirà ai giovanissimi di muoversi in città a tutte le ore e su tutte le linee ad un prezzo calmierato ed accessibile a tutti. Con queste misure, ATM intende dare un contributo concreto alle politiche dell’Amministrazione sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale, con un’attenzione particolare anche a tematiche sociali. A tal proposito, vorrei ricordare che, nei mesi scorsi, tutto il personale autista di ATM è stato formato per prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie, nell’ambito della campagna nazionale “MEZZIPERTUTTə” promossa dall’associazione Road to 50% e supportata dal Comune di Messina”. In tutte le date programmate, il Night Bus partirà alle 22:30 dalla Stazione centrale.