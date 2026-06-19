Messina, riapre il parcheggio “Torri Morandi” a Torre Faro | INFO, COSTI, DETTAGLI

Da domani, sabato 20 giugno, il parcheggio “Torri Morandi” di Torre Faro a Messina tornerà ad essere fruibile. L’area parking, ubicata in via Pozzo Giudeo ed attualmente interessata dai lavori di riqualificazione, avrà inizialmente una disponibilità di 145 stalli, a cui ne vanno aggiunti 11 riservati a pesone con disabilità. Entro il 27 giugno, i posti auto raggiungeranno quota 185 (esclusi gli undici destinati a persone con disabilità).

Il pagamento della sosta potrà essere effettuato tramite le app dedicate o il parchimetro

Il pagamento della sosta potrà essere effettuato tramite le app dedicate o il parchimetro posizionato dall’interno dell’area, alle seguenti tariffe: tariffa oraria 1,00 €; tariffa mattina – pomeriggio (dalle ore 08:00 alle ore 16:00) 3,00 €; tariffa pomeriggio – sera (dalle ore 16:00 alle ore 24:00) 3,00 €; tariffa giornaliera (dalle ore 08:00 alle ore 24,00) 5,00 €. Una navetta ATM (Linea 38) farà la spola tra il “Torri Morandi” e Capo Peloro e potrà essere utilizzata gratuitamente da chi lascerà la propria auto nel parcheggio gestito da Atm.

ATM gestirà anche la ZTL all’interno del borgo marinaro e rilascerà il contrassegno per la sosta gratuita a residenti

Come ogni estate, ATM gestirà anche la ZTL all’interno del borgo marinaro e rilascerà il contrassegno per la sosta gratuita a residenti, domiciliati, affittuari con contratto registrato, proprietari ed esercenti attività commerciali negli immobili interessati che ne faranno richiesta. La domanda per ottenere il pass auto dev’essere inoltrata in modalità online, tramite il sito istituzionale di Atm S.p.A., al seguente link: https://atm.sicare.it/atm/atm_login.php?servizio=pass4. Il personale di ATM è a disposizione dell’utenza per eventuali chiarimenti al numero verde 800 24 80 80 e presso il Front Office di via La Farina.