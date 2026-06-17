Messina, revoca del senso unico sulla strada provinciale 162/Q | DATE

La Città Metropolitana di Messina, su richiesta del Comando di Polizia Municipale di Acquedolci, ha disposto la revoca dell’ordinanza che prevedeva limitazioni al traffico sulla Strada Provinciale 162/q di Ponte Inganno. Dalle ore 19:00 di venerdì 19 giugno fino alle ore 01:00 di domenica 21 giugno 2026, il tratto compreso tra il km 1+360 e il km 2+028 non sarà più soggetto al senso unico di marcia in direzione Palermo-Messina. Una decisione presa per garantire una circolazione più fluida e agevole durante il fine settimana, in concomitanza con l’atteso evento “Acquedolci Summer Fest”, in programma il 19 e 20 giugno sul Lungomare Buffone.

I lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile lungo via Castello

I lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile lungo via Castello, che avevano originariamente imposto le restrizioni e la deviazione della circolazione (in direzione Messina-Palermo) sulla strada comunale “Barranca”, vengono così temporaneamente sospesi per non intralciare l’afflusso di visitatori e cittadini durante le serate della manifestazione. La viabilità ordinaria sul tratto della S.P. 162/q tornerà quindi regolare per tutta la durata dell’evento estivo, ripristinando il normale doppio senso di marcia ed evitando i disagi legati ai cantieri.