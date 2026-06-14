Messina rende omaggio a Sant’Antonio: folla di fedeli per il tradizionale Carro Trionfale

Migliaia di fedeli stanno invadendo le vie del centro di Messina per assistere alla tradizionale Processione di Sant’Antonio con il Carro Trionfale, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della città dello Stretto. Il Carro è un’imponente struttura alta circa sei metri che porta la statua del Santo su un grande mappamondo addobbato con centinaia di fiori. Una scena di forte impatto religioso e visivo, capace di richiamare devoti, famiglie, ammalati, disabili e turisti nel cuore della città. La processione si conferma così non soltanto un momento liturgico, ma anche una manifestazione di fede collettiva, memoria e identità cittadina. A Messina, la festa di Sant’Antonio rappresenta uno degli eventi più partecipati dell’intero mese di giugno.

Il Carro Trionfale di Sant’Antonio nel cuore della città

Al centro della processione di Sant’Antonio a Messina c’è il Carro Trionfale, una struttura alta circa sei metri che sostiene la statua del Santo collocata su un grande mappamondo. Il carro è decorato con centinaia di fiori e attraversa le vie del centro tra canti, preghiere e momenti di intensa commozione. A spingerlo sono fedeli in saio francescano, alcuni dei quali camminano scalzi in segno di devozione. Attorno alla statua si trovano una decina di bambini in abito da marinaretto e i piccoli paggetti antoniani, simbolo della predilezione del Santo per i più piccoli e per gli orfani. L’immagine del carro che avanza tra la folla riassume il significato profondo della festa: una devozione popolare radicata, vissuta con partecipazione e tramandata nel tempo come parte integrante della storia religiosa e sociale di Messina.

Reliquie, devoti e preghiere per la salute

Ad aprire il corteo sono le sacre reliquie racchiuse in un busto dorato. Dietro di esse sfilano tanti devoti, ammalati e disabili che partecipano alla processione invocando la grazia per la salute. Questo aspetto restituisce una delle dimensioni più profonde della festa di Sant’Antonio: la processione non è soltanto un evento pubblico, ma anche un momento personale di affidamento, speranza e preghiera. Molti fedeli seguono il carro con emozione, portando con sé richieste, ringraziamenti e promesse. Tra canti e lacrime di gioia, la partecipazione della comunità assume il volto di una pietà popolare intensa, nella quale la devozione al Santo si intreccia con le fragilità e le attese di chi chiede conforto.

La storia del Carro Trionfale costruito nel 1946

L’attuale Carro Trionfale di Sant’Antonio è stato costruito nel 1946 e raccoglie l’eredità di un primo carro realizzato nel 1931. La tradizione si è consolidata nel XX secolo grazie a Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore della Basilica-Santuario e degli Orfanotrofi Antoniani. Il corpo incorrotto di Sant’Annibale Maria Di Francia riposa nella cripta, ulteriore elemento di profondo legame tra la città, la spiritualità antoniana e la storia degli orfanotrofi. La processione con il carro rappresenta dunque una tradizione che unisce devozione, memoria religiosa e attenzione verso i più piccoli e i più fragili. La presenza dei bambini in abito da marinaretto e dei paggetti antoniani richiama proprio questa eredità, sottolineando la predilezione di Sant’Antonio per i bambini e per gli orfani.

Il Pane di Sant’Antonio e i 10.000 panini benedetti

Alla festa è legata anche la tradizione del Pane di Sant’Antonio, nata a fine Ottocento e oggi diffusa in tutto il mondo. Durante la festa a Messina vengono offerti ai devoti oltre 10.000 panini benedetti. Il pane rappresenta uno dei segni più riconoscibili della devozione antoniana. È un gesto semplice e potente, che richiama la carità, la condivisione e l’attenzione verso chi ha bisogno. La distribuzione dei panini benedetti accompagna la festa e ne amplia il significato sociale. Accanto alla processione, alla statua e alle reliquie, il Pane di Sant’Antonio rende concreta la dimensione della solidarietà, trasformando la devozione in un segno tangibile di vicinanza.

Una delle feste religiose più sentite di Messina

A Messina, la festa di Sant’Antonio è uno dei momenti di fede più sentiti e partecipati dell’intero mese di giugno. La processione richiama folle di fedeli e turisti, attratti dalla forza della pietà popolare e dalla straordinarietà del rito. La città dello Stretto si raccoglie attorno al Santo in una celebrazione che unisce spiritualità, tradizione e identità comunitaria. Il passaggio del Carro Trionfale diventa il momento culminante di una festa che coinvolge il centro cittadino e trasforma le strade in un grande percorso di preghiera. La partecipazione di migliaia di persone conferma la vitalità di una tradizione capace di parlare ancora oggi a generazioni diverse. Fedeli in saio, bambini, ammalati, disabili, famiglie e visitatori prendono parte a una processione che resta tra le più straordinarie della città.