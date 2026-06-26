Messina, raccolta alimentare a Contesse promossa dall’associazione di volontariato #isamupubbirazzu

Una nuova raccolta alimentare a Messina è stata organizzata dall’associazione di volontariato #isamupubbirazzu per sostenere le famiglie bisognose di Messina. L’appuntamento è fissato per il 29 giugno 2026, nella sede dell’associazione in via Marco Polo 437/D, a Contesse, dalle 17.00 alle 20.00. L’iniziativa punta a raccogliere beni di prima necessità da destinare a chi vive una situazione di difficoltà. Il messaggio lanciato dagli organizzatori è chiaro: servono soprattutto generi alimentari e prodotti utili per la vita quotidiana, mentre viene specificato di non portare abiti.

L’appello dell’associazione: “stop ai vestiti”

Nel volantino diffuso per promuovere l’iniziativa viene evidenziata una richiesta precisa: “Stop ai vestiti”. L’associazione invita quindi i cittadini a non conferire indumenti, concentrando la solidarietà su alimenti e prodotti per l’igiene. La scelta risponde all’esigenza di raccogliere beni immediatamente utilizzabili dalle famiglie destinatarie dell’aiuto. In questa fase, la priorità indicata è quella di sostenere i nuclei in difficoltà con prodotti alimentari e beni essenziali. Nel manifesto viene inoltre riportata la dicitura “No pasta” e “No pomodoro”, segno che l’organizzazione intende orientare le donazioni verso altri prodotti ritenuti più necessari in questo momento.

Cosa donare per la raccolta alimentare

Per la raccolta alimentare a Contesse, l’associazione indica una serie di prodotti che possono essere consegnati nella sede di via Marco Polo. Tra i beni richiesti figurano latte, biscotti, brioches, pancarrè, marmellata, olio, omogeneizzati, riso, condiriso, aceto, legumi secchi e in scatola, caffè, thè, fette biscottate, tonno e pollo in scatola, succhi di frutta, sale, zucchero, farina e pastina. Accanto ai generi alimentari, l’associazione segnala anche la necessità di prodotti per l’igiene personale e familiare, come bagnoschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini, salviettine e pannolini. Il volantino riporta anche “pomodoro” tra i prodotti indicati nella lista finale, pur evidenziando in precedenza la scritta “No pomodoro”. Per evitare equivoci, chi desidera contribuire può contattare direttamente l’associazione per chiarire quali prodotti siano effettivamente prioritari.

Solidarietà per le famiglie bisognose di Messina

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un aiuto concreto alle famiglie bisognose del territorio messinese. La raccolta rappresenta un momento di partecipazione civica e solidarietà, rivolto a cittadini, volontari e a chiunque voglia contribuire con una donazione. In un contesto in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche, anche una piccola donazione può trasformarsi in un sostegno importante. La raccolta alimentare promossa da #isamupubbirazzu si inserisce proprio in questa direzione: rispondere a bisogni reali attraverso beni di prima necessità.

Dove e quando consegnare le donazioni

Le donazioni potranno essere consegnate domenica 29 giugno 2026, dalle 17.00 alle 20.00, nella sede dell’associazione in via Marco Polo 437/D, Contesse Messina. Per informazioni è indicato il contatto di Alessandro Brigandì, al numero 3346091757. L’associazione è presente anche su Facebook con il nome isamupubbirazzu e su Instagram come isamupubbirazzumessina.