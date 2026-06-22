Messina, prosegue il lavoro di pulizia delle spiagge del litorale messinese

Proseguono le operazioni di pulizia delle spiagge, degli accessi e dei sottopassi nelle aree balneabili del litorale messinese, dall’Area Nord all’Area Sud, da Ponte Gallo a Giampilieri. Le attività, avviate nel mese di maggio come ogni anno, hanno visto impegnati uomini e mezzi di Messinaservizi Bene Comune in un lavoro ampio e progressivo: interventi manuali e meccanici, rimozione dei rifiuti e operazioni di scerbatura dove necessario. “Un’attività che richiede programmazione, presenza sul territorio e impegno costante da parte delle squadre operative, in vista della stagione estiva”, spiega Messinaservizi.

Le spiagge sono state dotate dei kit per la raccolta differenziata, così da consentire a cittadini e visitatori di conferire correttamente i rifiuti anche fuori casa, seguendo le stesse regole valide ogni giorno in città.