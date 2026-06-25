Messina: progetto “MAXXI Med – Torri Morandi – Villa Pace”, a Palazzo Zanca confronto con il mondo della cultura

Domani, venerdì 26 giugno, alle ore 15.00, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, presenti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, si terrà l’incontro dedicato alle realtà culturali cittadine nell’ambito del progetto “MAXXI Med – Torri Morandi – Villa Pace”. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra la nascente istituzione e il tessuto culturale messinese, attraverso un momento di confronto e ascolto rivolto alle principali realtà del territorio: istituzioni, enti culturali, associazioni, operatori, gallerie d’arte e rappresentanti della rete civica dei musei.

All’incontro sono stati invitati a partecipare il Rettore dell’Università degli Studi di Messina, il Direttore del Museo regionale “M. Accascina”, il Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, la Direttrice della Biblioteca Regionale “G. Longo”, il Presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, il Soprintendente della Fondazione “Messina per la Cultura”, la Presidente della Fondazione ITS ALBATROS, oltre alle associazioni e agli operatori culturali in rete con il Comune di Messina. Sarà presente Chiara Ianeselli, Dirigente dell’Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, incaricata della definizione del programma artistico. L’incontro rappresenta un momento strategico per avviare un percorso condiviso, capace di valorizzare le competenze e le progettualità già attive in città e di costruire una proposta culturale partecipata, radicata nel territorio e aperta alla dimensione mediterranea.