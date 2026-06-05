Messina, processione del Corpus Domini e corteo del Vascelluzzo: le modifiche alla viabilità

Messina si prepara a vivere, domenica 7 giugno 2026, due importanti appuntamenti che uniscono fede, tradizione e identità cittadina: la tradizionale Processione del Corpus Domini e il suggestivo Corteo del Vascelluzzo. Per consentire il regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni, il Comune – Servizio Mobilità Urbana ha disposto specifiche modifiche alla viabilità, con limitazioni alla sosta e al transito nelle aree interessate dai percorsi.

La Processione del Corpus Domini prenderà il via alle ore 19.30

La Processione del Corpus Domini prenderà il via alle ore 19.30 da piazza Duomo e attraverserà corso Cavour, piazza Antonello, via Consolato del Mare, via Garibaldi (carreggiata lato monte) e via I Settembre, per fare ritorno in piazza Duomo. Durante il passaggio del corteo religioso sarà interdetta temporaneamente la circolazione veicolare lungo il percorso e nelle relative strade di accesso, con il supporto delle Forze dell’Ordine e l’installazione di idonee barriere di sicurezza. Sono previsti dalle 8.00 alle 24.00 divieti di sosta con rimozione coatta in piazza Antonello, in via Consolato del Mare, in via I Settembre e nell’area destinata alla fermata degli autobus sul lato ovest di piazza Duomo. Per garantire il corretto svolgimento della processione, sarà inoltre predisposta una protezione perimetrale della Fontana del Montorsoli e saranno temporaneamente rimossi gli arredi e le strutture di occupazione del suolo pubblico presenti nel tratto di via I Settembre compreso tra via Garibaldi e piazza Duomo.

Dalle ore 17.00 e fino al ripristino delle normali condizioni di traffico sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra via I Settembre e largo Minutoli. Per consentire il passaggio della processione saranno inoltre aperti i varchi di piazza Duomo, lato corso Cavour, e di via I Settembre all’intersezione con via Cesare Battisti. Inoltre, a partire dalle ore 19.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione sarà vietato il transito veicolare lungo il percorso interessato e nelle relative strade di accesso. Le limitazioni interesseranno in particolare: corso Cavour, nel tratto compreso tra via San Camillo e via della Zecca; via Consolato del Mare, nel tratto compreso tra via Oratorio della Pace e via Garibaldi; via Garibaldi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra largo Minutoli e via San Filippo Bianchi; e via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Duomo.

Alla conclusione della Processione del Corpus Domini, prenderà il via il tradizionale Corteo del Vascelluzzo

Successivamente alla conclusione della Processione del Corpus Domini, prenderà il via il tradizionale Corteo del Vascelluzzo, organizzato dalla Confraternita di Santa Maria di Portosalvo dei Marinai. Il corteo partirà da piazza Duomo e percorrerà corso Cavour, piazza Unità d’Italia, via San Giovanni di Malta, via Monsignor D’Arrigo, via Santa Maria dell’Arco e via Chiesa dei Marinai, per concludersi presso la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo dei Marinai. Anche in questo caso saranno adottate misure temporanee di interdizione al traffico limitatamente al passaggio del corteo, garantendo in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine. Dalle 18.00 alle 23.00 sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in un tratto di via Chiesa dei Marinai, antistante la chiesa, per consentire l’ingresso del simulacro argenteo.