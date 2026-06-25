Messina, primo intervento antincendio per i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile

Entra nel vivo la campagna antincendio boschivo 2026, che vede la consueta e preziosa collaborazione tra il Gruppo comunale di Protezione Civile di Messina, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale. Nel pomeriggio di ieri, 24 giugno 2026, una squadra di volontari del Gruppo comunale è intervenuta tempestivamente nella zona di Larderia Superiore per le attività di avvistamento e bonifica di un incendio. L’operazione si è conclusa con successo grazie anche all’impiego del pick-up attrezzato con serbatoio da 500 litri in dotazione al Gruppo. Per la stagione in corso, il Gruppo comunale rafforza ulteriormente le proprie capacità operative introducendo una novità tecnologica: saranno infatti utilizzati anche i droni in dotazione alla Protezione Civile, che consentiranno di potenziare le attività di monitoraggio, avvistamento precoce e supporto agli interventi a terra.

L’attività 2026 si inserisce nel percorso già avviato durante la scorsa stagione estiva

L’attività 2026 si inserisce nel percorso già avviato durante la scorsa stagione estiva, quando 28 volontari del Gruppo comunale sono stati impegnati nella campagna antincendio boschivo dal 1° luglio al 15 settembre. Nel corso del servizio sono stati effettuati 67 turni di pattugliamento, con una media di circa tre giorni a settimana in orario pomeridiano, per un totale di 2.706 chilometri percorsi. Le squadre hanno vigilato il territorio seguendo percorsi prestabiliti dal Servizio comunale di Protezione Civile e dal Dipartimento regionale, svolgendo un’importante attività di deterrenza e controllo preventivo. I pattugliamenti hanno interessato sia la zona nord sia la zona sud della città, con partenza dal Centro Operativo e arrivo ai punti panoramici strategici di Forte Cavalli e Monte Ciccia, a Campo Italia, da cui è possibile monitorare ampie porzioni del territorio comunale.

L’impegno dei volontari conferma ancora una volta il valore della sinergia tra istituzioni e volontariato organizzato, elemento fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione degli incendi e la sicurezza della collettività.