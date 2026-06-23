Messina, presentato a Palazzo Zanca il 3° Torneo Internazionale dello Stretto

Si è svolta questa mattina, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione del III Torneo Internazionale dello Stretto, manifestazione organizzata dalla Old Rugby Messina 1980 e in programma il 26 e 27 giugno presso lo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone, Messina. L’incontro ha rappresentato l’occasione per illustrare alla stampa, alle istituzioni e agli appassionati il programma della manifestazione, che anche quest’anno porterà a Messina società sportive, atleti e famiglie provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali, confermando il ruolo del torneo come momento di sport, aggregazione e promozione del territorio. Ad aprire la conferenza sono stati i Saluti Istituzionali dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore Massimo Finocchiaro, intervenuto in rappresentanza del Sindaco di Messina Federico Basile, impossibilitato a partecipare per pregressi impegni.

L’Assessore ha sottolineato il valore dell’iniziativa

L’Assessore ha sottolineato il valore dell’iniziativa non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche come occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze. “Organizzare eventi come il Torneo Internazionale dello Stretto significa dare valore allo sport, all’inclusione, alla condivisione e alla convivialità, offrendo al tempo stesso l’opportunità di valorizzare le bellezze e le eccellenze del nostro territorio. Grazie all’impegno degli organizzatori, gli ospiti avranno la possibilità di conoscere Messina e di sentirsi parte della nostra comunità. È anche attraverso queste esperienze che si promuove la città e si costruisce un importante ritorno in termini di immagine e attrattività del territorio”, ha dichiarato.

Nel corso della conferenza sono intervenuti il Presidente della Old Rugby Messina 1980, Danilo Grillo, e il Vice Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby, Riccardo Solano, che hanno sottolineato l’importanza della manifestazione sotto il profilo sportivo, sociale e turistico, inserendo l’evento in un calendario più ampio.

“La manifestazione prenderà il via il 26 giugno con l’accoglienza delle delegazioni provenienti dalla Sicilia, dal resto d’Italia e dall’estero, seguita da un momento di convivialità e dalla presentazione ufficiale del torneo. La giornata del 27 giugno sarà interamente dedicata al rugby, con il Torneo Veterani che vedrà in campo quattro squadre, tra cui una rappresentativa internazionale composta da giocatori provenienti da Galles, Inghilterra, Francia e Ucraina. Nel pomeriggio spazio al prestigioso Test Match Under 18 tra Brecon RFC e CUS Catania, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026. A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale terzo tempo, momento simbolo della cultura rugbistica, dedicato alla condivisione, all’amicizia e alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio”, ha specificato Danilo Grillo.

Riccardo Solano, Vice Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby, ha evidenziato il ruolo sempre più centrale che Messina sta assumendo nel panorama rugbistico regionale, grazie a un calendario di iniziative che coinvolge sport, formazione, cultura e promozione del territorio: “il III Torneo Internazionale dello Stretto si inserisce all’interno di un programma particolarmente ricco che, nelle prossime settimane, vedrà Messina protagonista del rugby siciliano. Oltre al torneo, la città ospiterà un camp dedicato ai giovani dai 6 ai 16 anni, condotto da tecnici neozelandesi di origine maori, che porteranno un importante contributo sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista culturale. Lo Stadio Arturo Sciavicco sarà inoltre sede di un cineforum dedicato ai valori del rugby, con la proiezione di cinque pellicole che racconteranno, attraverso il cinema, i principi di questo sport. In concomitanza con il torneo si svolgerà anche la prima tappa del Vittoria for Women Tour, torneo nazionale di beach rugby in programma sulla spiaggia di Mazzeo, a Taormina, con la partecipazione di squadre provenienti dalla Sicilia e da altre regioni italiane. Si tratta di iniziative che confermano la capacità del rugby di generare occasioni di crescita, formazione e promozione del territorio”.

Il torneo prenderà il via nella giornata di venerdì 26 giugno

Il torneo prenderà il via nella giornata di venerdì 26 giugno con l’accoglienza delle delegazioni ospiti nell’area di Capo Peloro, momento dedicato alla conoscenza reciproca e alla valorizzazione delle bellezze del territorio messinese.

Sabato 27 giugno sarà invece dedicato all’attività sportiva presso lo Stadio del Rugby Arturo Sciavicco, con il Torneo Veterani Old Rugby e il prestigioso Test Match Internazionale Under 18 tra CUS Catania e Brecon RFC (Galles), appuntamento che offrirà ai giovani atleti un’importante occasione di confronto internazionale.

“La Old Rugby Messina 1980 desidera ringraziare il Comune di Messina per il patrocinio concesso, la Federazione Italiana Rugby, il Comitato Regionale Sicilia, i partner che hanno sostenuto l’iniziativa, gli organi di informazione intervenuti e tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita della manifestazione”, ha concluso il Vide Presidente dell’Old Rugby Vincenzo Ciraolo.