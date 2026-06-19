Messina, possibili disservizi idrici in città | INFO e DETTAGLI

A causa di lavori della società e-Distribuzione sui propri impianti e le reti elettriche, sarà necessario sospendere temporaneamente l’alimentazione di alcuni pozzi e serbatoi interessati dalle manutenzioni del gestore di energia, così come comunicato, sicché la distribuzione idrica, alimentata dai rispettivi impianti al servizio della rete cittadina gestita da AMAM Messina, potrebbe subire interruzioni ovvero non avvenire regolarmente secondo le consuete fasce orarie previste, così come pubblicate sul sito al link https://www.amam.it/portale-utenti/orari-distribuzione/.

Al fine di garantire il massimo supporto e l’assistenza agli utenti, AMAM rammenta che è attivo h24 e 7 giorni su 7 il servizio di Pronto intervento, contattabile al numero 090.3687711, anche per l’approvvigionamento idrico sostitutivo. Seguiranno più puntuali aggiornamenti, in ragione delle comunicazioni che il gestore elettrico fornirà.