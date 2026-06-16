Messina piange Sergio Denaro “Pinnazza”, storico volto di Torre Faro

Risveglio triste a Messina. È morto Sergio Denaro, conosciuto da tutti come Sergio “Pinnazza”, figura storica di Torre Faro e punto di riferimento per intere generazioni di messinesi e non. La notizia colpisce una comunità che per anni ha identificato il suo nome con un luogo, un’abitudine e un modo di vivere il mare. Il nome di Sergio resta legato soprattutto alla “Pinnazza”, la paninoteca di Torre Farro. Per 30 anni quel locale ha rappresentato molto più di una semplice attività commerciale: è stato un ritrovo, un punto di passaggio sociale e culturale.

Una figura conosciuta anche per la passione per motori e rally

Oltre all’attività imprenditoriale, Sergio Denaro era conosciuto anche per la sua passione per i motori e per il rally. Un interesse che accompagnava la sua immagine pubblica e personale, contribuendo a definirne il profilo anche fuori dal contesto della ristorazione. Nel corso degli anni aveva ricevuto diversi riconoscimenti legati alla sua attività e al suo impegno imprenditoriale. Un percorso che testimonia il ruolo avuto nel territorio e la capacità di trasformare un locale sul mare in un punto di riferimento duraturo per la comunità