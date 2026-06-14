Messina: pauroso incidente ad Itala, 35enne trasportato al Policlinico

Grave incidente in serata ad Itala, in provincia di Messina, dove un uomo di 35 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Messina. L’incidente, al momento, viene ricostruito come un possibile sinistro autonomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il 35enne trasportato al Policlinico Universitario di Messina

Dopo la caduta dalla Vespa, i soccorsi sono giunti poco dopo sul luogo dell’incidente. L’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e trasferito al Policlinico Universitario di Messina in codice rosso. Una volta arrivato in ospedale, il 35enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per valutare le conseguenze della caduta. Le sue condizioni, inizialmente giudicate serie, sono monitorate dai medici. Il dato più rassicurante, secondo le informazioni disponibili, è che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque la necessità di completare gli esami clinici e verificare l’entità dei traumi riportati nell’impatto con l’asfalto.