Messina ospita il confronto internazionale sui corridoi marittimi per le navi da crociera ed i traghetti

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, partner del progetto europeo GREENROUTES – Green Corridors for Carbon-Neutral Cruise and Ferry Shipping in the ADRION Region, finanziato dal Programma Interreg IPA ADRION 2021-2027 presenta giovedì 18 giugno alle 9,30 nel salone degli specchi della Città Metropolitana di Messina la “Conferenza per la promozione della Strategia per l’istituzione di corridoi marittimi verdi nell’area ADRION per navi da crociera e traghetti”.

L’iniziativa si propone di essere una significativa occasione di dibattito tecnico e istituzionale sui risultati finora raggiunti dal progetto GREENROUTES e sulle prospettive di sviluppo sostenibile nell’ area adriatico-ionica. L’obiettivo dell’incontro è quello di favorire il dialogo tra istituzioni, autorità competenti, operatori marittimo-portuali, decisori pubblici e stakeholder per condividere idee utili al processo di decarbonizzazione del trasporto passeggeri via mare. La conferenza si aprirà con i saluti del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, del sindaco della città di Messina Federico Basile, parteciperà Danilo Nikolic capo fila del progetto GREENROUTES e della Facoltà di Studi Marittimi dell’Università del Montenegro, modererà l’incontro Maria Cristiana Laurà, coordinatrice dell’Area Istituzionale dell’ADSP dello Stretto.

Saranno illustrati i principali indirizzi ed i contenuti della Strategia in corso di elaborazione nell’ambito del progetto GREENROUTES

Nel corso della conferenza saranno illustrati i principali indirizzi ed i contenuti della Strategia in corso di elaborazione nell’ambito del progetto GREENROUTES, sviluppata sulla base dei risultati dello studio di pre-fattibilità e delle azioni pilota realizzate dal partenariato. La presentazione offrirà l’occasione per avviare un confronto con istituzioni, operatori stakeholder ed esperti, raccogliendo contributi utili alla definizione di un percorso condiviso verso collegamenti marittimi passeggeri più sostenibili nell’area adriatico-ionica. Messina, grazie alla crescente attenzione del settore crocieristico verso la centralità ed i servizi del suo porto, è la sede ideale di questo importante confronto internazionale, a cui parteciperanno tutti i partner del progetto. GREENROUTES riunisce nove organizzazioni provenienti da Montenegro, Italia, Croazia, Grecia, Albania e Bosnia-Erzegovina, impegnate nella definizione di soluzioni comuni per la decarbonizzazione del trasporto marittimo nell’area ADRION.

Il programma della giornata prevede:

Ore 09:30 – Saluti istituzionali

A seguire – Introduzione al progetto GREENROUTES e obiettivi della conferenza.

Presentazione tecnica – Studio di pre-fattibilità sui potenziali corridoi marittimi verdi per navi da crociera e traghetti.

Azioni pilota – Focus sulla verifica del modello per valutare l’impronta di carbonio delle Navi

Strategia – Presentazione della prima versione della Strategia per i corridoi verdi ADRION.

Ore 12:30 – Tavola rotonda: “Dalla strategia all’attuazione: il ruolo di porti, operatori,

decisori politici e stakeholder” e conclusioni.

L’iniziativa si concluderà venerdì 19 giugno con il meeting tecnico dedicato ai soli partner internazionali per verificare gli stati di avanzamenti del progetto.