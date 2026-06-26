Messina orgogliosa del pugile Francesco Natoli, a 15 anni arriva la quarta convocazione in Nazionale

A soli 15 anni, Francesco Natoli continua a imporsi come uno dei giovani profili più interessanti del pugilato nazionale. Il giovane atleta messinese ha ricevuto la quarta convocazione in Nazionale, un risultato che conferma il valore del percorso sportivo intrapreso e la costanza con cui sta crescendo nel panorama della boxe italiana. La notizia è stata accolta con soddisfazione anche dal sindaco di Messina, Federico Basile, che ha voluto rivolgere pubblicamente i propri complimenti al giovane pugile. La nuova chiamata in Nazionale arriva dopo un cammino particolarmente significativo, culminato con il titolo di vicecampione italiano.

Il messaggio del sindaco Federico Basile

Il primo cittadino ha sottolineato l’orgoglio della città per il percorso di Francesco Natoli, evidenziando non solo il talento dell’atleta, ma anche il lavoro svolto insieme al maestro e padre Alfredo Natoli. Basile ha dichiarato testualmente: “complimenti a Francesco Natoli, giovane talento messinese che, a soli 15 anni, continua a distinguersi nel panorama pugilistico nazionale. Dopo uno straordinario percorso culminato con il titolo di vicecampione italiano, accompagnato dal maestro e papà Alfredo, arriva la quarta convocazione in Nazionale. A Francesco il nostro più sincero in bocca al lupo per i prossimi impegni internazionali e per il sogno europeo: Messina è orgogliosa di te”.

Dal titolo di vicecampione italiano alla quarta chiamata azzurra

La convocazione in Nazionale rappresenta un nuovo passaggio importante nella giovane carriera di Francesco Natoli. Il risultato assume ancora più valore perché arriva dopo il titolo di vicecampione italiano, traguardo che ha già acceso i riflettori sul pugile messinese. Il percorso di Natoli conferma una crescita costante e un livello competitivo sempre più alto. Nel pugilato giovanile, la chiamata in Nazionale non è soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un segnale della fiducia riposta dagli ambienti tecnici nelle potenzialità dell’atleta. Per Messina, la presenza di un giovane atleta nel giro azzurro rappresenta un motivo di orgoglio sportivo e cittadino.