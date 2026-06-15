Messina, oggi l’insediamento della seconda municipalità. Basile: “sono il cuore pulsante della nostra città”

La Seconda Municipalità di Messina avvia ufficialmente il proprio percorso istituzionale con l’insediamento del presidente Davide Siracusano e dei consiglieri circoscrizionali. A portare personalmente il saluto dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Federico Basile, che ha voluto essere presente nel giorno dell’avvio dei lavori per rivolgere un augurio di buon lavoro ai rappresentanti del territorio.

Basile: “le municipalità sono il cuore pulsante della nostra città”

Nel suo intervento, il sindaco Federico Basile ha evidenziato il valore strategico dei consigli circoscrizionali nel rapporto tra istituzioni e cittadini, richiamando il principio della presenza capillare nei quartieri. Il primo cittadino ha dichiarato: “le municipalità sono il cuore pulsante della nostra città, ed è proprio da lì che nasce la capacità di ascoltare e dare risposte ai cittadini. Questa mattina ho voluto portare personalmente il mio augurio di buon lavoro al presidente della Seconda Municipalità, Davide Siracusano, e a tutti i consiglieri nel giorno del loro insediamento. Credo profondamente nel ruolo dei consigli circoscrizionali, perché rappresentano una presenza costante e capillare sul territorio, un supporto prezioso per il Comune di Messina nell’individuare i problemi e trasformare le esigenze dei cittadini in azioni concrete. Riprendiamo oggi di un lavoro congiunto che ci vedrà impegnati, ciascuno nel proprio ruolo, con l’obiettivo di essere sempre più vicini alle comunità e ai bisogni reali delle persone”.