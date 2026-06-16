Messina, navette Atm per il concerto di Eros Ramazzotti allo stadio “Franco Scoglio”

La tournée di Eros Ramazzotti è pronta a sbarcare in riva allo Stretto di Messina. Il cantautore romano, noto e apprezzato a livello internazionale, si esibirà allo stadio Franco Scoglio sabato 20 giugno. In occasione del concerto, ATM attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamenti con l’impianto sportivo. Al fine di consentire al pubblico di raggiungere comodamente la zona dello stadio, l’Azienda Trasporti predisporrà un servizio speciale di autobus dedicati che dal viale della Libertà (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo stadio San Filippo.

Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di navette ATM

Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di navette ATM, che faranno la spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio. Il servizio di bus navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 e fino alle ore 21, orario di inizio del concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico. Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e potrà essere acquistato tramite: app ATM MovUp e altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tutti i parcometri dislocati in città; emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito presso statua di Padre Pio). Il personale Atm addetto alla vendita dei biglietti sarà inoltre presente all’uscita degli Imbarcaderi e nei pressi della Stazione Centrale e Zir.