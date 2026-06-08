Messina, Natale Cucè (Sud chiama Nord) proclamato Presidente della Terza Municipalità

Oggi a Messina è stato ufficialmente proclamato il nuovo Presidente della Terza Municipalità, Natale Cucè, esponente di Sud chiama Nord, il movimento politico guidato del sindaco Federico Basile e del leader Cateno De Luca. Con 10.604 voti conquistati, Cucè si aggiudica la leadership della circoscrizione, consolidando il ruolo del movimento nell’area urbana messinese.
La composizione del nuovo consiglio
Domani avverrà la proclamazione ufficiale dei Consiglieri della Terza Municipalità. Secondo i dati elettorali, il consiglio sarà così composto: cinque seggi andranno al movimento Sud chiama Nord, tre al centrodestra e uno al centrosinistra. Questa distribuzione indica un predominio chiaro del movimento di Cucè, garantendo al Presidente la possibilità di guidare la municipalità con un solido sostegno politico.
L’importanza della vittoria per Sud chiama Nord
La vittoria di Natale Cucè rappresenta un segnale significativo nel panorama politico locale. Il risultato conferma la capacità di Sud chiama Nord di attrarre consensi ampi, rafforzando l’influenza di Federico Basile e Cateno De Luca nelle dinamiche cittadine. Per i cittadini della Terza Municipalità, l’elezione di Cucè significa la continuità di un progetto politico incentrato su sviluppo locale, servizi alla comunità e partecipazione civica.