Messina, nasce il nuovo parco urbano nell’ex Fiera: 32.700 mq di verde, servizi e spazi sul mare

Un intervento di grande portata urbana e ambientale ridisegna il volto del waterfront di Messina: oltre 32.700 mq di superficie completamente riqualificata nell’area dell’ex Fiera si trasformano in un nuovo parco urbano aperto alla cittadinanza, con tanta superficie verde, migliaia di nuove piante e una dotazione di servizi pensata per famiglie, sport, relax e inclusività. Il progetto, dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, è stato ideato e finanziato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina e sarà inaugurato ufficialmente mercoledì 1 luglio alle ore 18.30, segnando un passaggio atteso nella riqualificazione del fronte mare cittadino.

Il nuovo parco urbano dell’ex Fiera: numeri e caratteristiche dell’intervento

Il cuore del progetto è la creazione di un grande spazio pubblico completamente rigenerato, con una forte impronta verde e paesaggistica. Il nuovo parco urbano di Messina prevede infatti oltre 7.000 nuove piante, tra alberi di alto, medio e basso fusto, oltre a fiori e cespugli tipici della macchia mediterranea, con l’obiettivo di restituire continuità ecologica e qualità ambientale all’area. A questi elementi si aggiungono 300 metri lineari di panchine panoramiche, viali di passeggio, percorsi pedonali e aree di sosta progettate secondo standard contemporanei. L’intervento include anche installazioni di arte contemporanea, pensate per integrare cultura e spazio pubblico in un’unica infrastruttura urbana aperta.

Spazi per famiglie, sport e inclusione nel nuovo waterfront di Messina

Il nuovo parco urbano dell’ex Fiera è stato progettato per essere uno spazio multifunzionale e inclusivo. Sono previste due aree giochi, una delle quali inclusiva, dotata di scivoli e attrezzature accessibili, oltre a campi da basket e spazi sportivi. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle attività all’aria aperta con la realizzazione di due aree fitness attrezzate e una zona per il corpo libero con tappetini antitrauma. Il progetto comprende inoltre un’area di sgambamento per cani, tavoli e panche in cemento per picnic e ampi viali destinati a passeggiate e momenti di relax. Il tutto con un elemento paesaggistico di grande valore: un affaccio diretto sul mare e sulla Madonna della Lettera, patrona dei messinesi, oltre a un accesso alla spiaggetta adiacente al Torrente Giostra, che rafforza il legame tra città e costa.

La presentazione del progetto e la visione dell’Autorità Portuale

La presentazione ufficiale dello spazio si è svolta nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, a pochi giorni dall’apertura al pubblico. Il progetto rappresenta un tassello strategico nella più ampia trasformazione urbana dell’area portuale e del lungomare cittadino. A illustrare i dettagli dell’opera sono stati il presidente dell’Autorità, Francesco Rizzo, e il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, che hanno evidenziato il valore dell’intervento in termini di rigenerazione urbana e restituzione alla collettività di un’area precedentemente in disuso.

L’inaugurazione del 1 luglio e il futuro dell’area ex Fiera

L’apertura ufficiale del parco è prevista per mercoledì 1 luglio alle ore 18.30, momento in cui l’intera area dell’ex Fiera sarà restituita alla città come nuovo spazio pubblico. Il progetto segna un passaggio significativo nella strategia di valorizzazione del fronte mare e nella creazione di nuovi luoghi di aggregazione per la comunità. Con il nuovo parco urbano dell’ex Fiera, Messina aggiunge un’infrastruttura verde di grandi dimensioni al proprio tessuto cittadino, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, fruizione sociale e rigenerazione urbana in un’unica grande area affacciata sullo Stretto.