Messina, movida sulla litoranea: Basile annuncia più controlli e un tavolo condiviso

La litoranea nord di Messina torna al centro dell’attenzione politica e amministrativa in vista della stagione estiva. Il tema è quello, delicato e ricorrente, dell’equilibrio tra divertimento, attività economiche, sicurezza urbana e diritto dei residenti alla tranquillità. A intervenire è il sindaco Federico Basile, che ha annunciato il rafforzamento dei controlli e l’intenzione di costruire un confronto stabile tra istituzioni, operatori balneari, cittadini e soggetti coinvolti. La decisione dell’Amministrazione di lavorare a un percorso condiviso per evitare che la stagione estiva si trasformi in uno scontro tra chi vive nella zona nord e chi gestisce attività legate al mare, alla balneazione e all’intrattenimento. Dopo le segnalazioni dei residenti e il confronto con gli operatori, il Comune punta a tenere insieme due esigenze: garantire lavoro e attrattività turistica, ma anche rispetto delle regole, decoro e vivibilità.

L’incontro con il comitato “Vivere la Litoranea”

Il primo passaggio dell’intervento del sindaco riguarda l’ascolto delle istanze del neocomitato “Vivere la Litoranea”, nato per rappresentare le criticità vissute dai residenti della zona nord. Le questioni portate al tavolo riguardano soprattutto la notte, quando il litorale diventa luogo di ritrovo e intrattenimento, ma anche possibile fonte di disagi per chi abita nell’area. Federico Basile, sindaco di Messina, ha dichiarato: “La stagione estiva richiede equilibrio, responsabilità e rispetto delle regole. Per questo stiamo lavorando affinché divertimento e crescita economica convivano con sicurezza, legalità e vivibilità del territorio.

Oggi ho ascoltato le istanze del neocomitato “Vivere la Litoranea”, che ha rappresentato le criticità vissute dai residenti della zona nord, con particolare riferimento alla vivibilità notturna, al rispetto dei limiti acustici, alla sicurezza e al decoro urbano.”

Residenti della zona nord e diritto al riposo

La posizione del comitato, riportata dal sindaco, richiama un’esigenza concreta: vivere la stagione estiva senza subire disagi eccessivi legati al rumore, al traffico, alla sosta, agli assembramenti o a comportamenti contrari alle regole. La zona nord di Messina è uno dei luoghi più frequentati della città nei mesi caldi, ma è anche un’area residenziale in cui la presenza di attività serali e notturne può incidere sulla qualità della vita. Il tema del diritto al riposo diventa quindi centrale. Per i residenti, la crescita dell’offerta estiva e l’attrattività della litoranea non possono tradursi in una riduzione della tranquillità domestica o in un abbassamento del livello di sicurezza percepita. La richiesta è quella di controlli efficaci e di regole chiare, in particolare sugli orari, sull’impatto acustico e sul rispetto del decoro degli spazi pubblici.

Il confronto con balneari e gestori dei lidi

L’incontro con “Vivere la Litoranea” non è un episodio isolato. Basile lo collega infatti al precedente confronto con i rappresentanti della Federazione Italiana Balneari e con i gestori dei lidi, cioè con quella parte del tessuto economico che durante l’estate investe, assume personale e contribuisce all’attrattività del litorale messinese. Il sindaco ha aggiunto: “questo incontro segue quello avuto nei giorni scorsi con i rappresentanti della Federazione Italiana Balneari e con i gestori dei lidi. Due momenti che vanno nella stessa direzione: avviare un percorso condiviso per una stagione estiva capace di coniugare le esigenze di tutti. Da una parte ci sono operatori che investono, creano occupazione e contribuiscono a rendere il nostro litorale attrattivo; dall’altra ci sono cittadini che chiedono il diritto al riposo, alla tranquillità e al rispetto delle regole. Messina non deve scegliere tra sviluppo e qualità della vita: il nostro compito è garantire entrambe, come abbiamo fatto in questi anni, apportando miglioramenti dove necessario”.

Lavoro, turismo e attrattività del litorale messinese

La stagione estiva rappresenta per molti operatori un momento decisivo. I lidi di Messina, gli stabilimenti balneari e le attività collegate alla fruizione del mare generano occupazione, muovono consumi e contribuiscono a rendere più attrattiva la città. Per questo il confronto con la Federazione Italiana Balneari assume un significato economico oltre che amministrativo. Il sindaco riconosce esplicitamente il peso degli investimenti privati e del lavoro creato dagli operatori. Tuttavia, nella lettura dell’Amministrazione, questo sviluppo deve avvenire dentro un quadro ordinato, in cui la crescita delle attività non determini conflitti permanenti con i residenti. La sfida della litoranea di Messina è proprio questa: diventare uno spazio vivo, frequentato e produttivo, senza perdere vivibilità e sicurezza.

Più Polizia Municipale lungo la litoranea

Uno degli interventi già messi in campo riguarda il rafforzamento della presenza della Polizia Municipale. Basile annuncia controlli più intensi e un presidio maggiore del territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e prevenire situazioni di degrado o tensione. Il sindaco ha spiegato: “per questo abbiamo già rafforzato la presenza della Polizia Municipale lungo la litoranea, potenziando i controlli e il presidio del territorio. Un’attività che non nasce per penalizzare qualcuno, ma per garantire il rispetto delle regole, tutelare i residenti e consentire agli operatori economici di lavorare in un contesto ordinato, sicuro e rispettoso della legalità”. La precisazione è significativa: i controlli non vengono presentati come uno strumento punitivo contro le attività economiche, ma come una misura necessaria per evitare squilibri. La Polizia Municipale dovrà quindi svolgere un ruolo di presidio, controllo e prevenzione, con particolare attenzione alla sicurezza, al rispetto delle norme e alla convivenza tra funzioni diverse del territorio.

Sicurezza, legalità e decoro urbano nella stagione estiva

Le parole chiave dell’intervento sono sicurezza, legalità, vivibilità e decoro urbano. Tutti elementi che, durante l’estate, diventano ancora più importanti nelle aree ad alta frequentazione. La litoranea messinese è infatti un luogo in cui si concentrano interessi diversi: il tempo libero dei cittadini, l’offerta turistica, le attività imprenditoriali, la residenza stabile e la mobilità.

Il rispetto dei limiti acustici è uno dei fronti più sensibili. La musica, gli eventi, la presenza di clienti e il movimento notturno possono incidere direttamente sulla qualità della vita di chi abita nelle vicinanze. Allo stesso tempo, gli operatori chiedono di poter programmare la stagione con regole certe e condizioni che consentano di lavorare. La gestione della litoranea diventa quindi un banco di prova per la capacità dell’Amministrazione di mediare tra esigenze legittime ma potenzialmente conflittuali.

Il tavolo con istituzioni, operatori e residenti

Il passaggio successivo annunciato da Federico Basile è la convocazione di un tavolo che metta insieme tutti i soggetti interessati. L’obiettivo è trasformare il confronto in soluzioni concrete, evitando che le diverse posizioni restino separate o si trasformino in contrapposizione. Il sindaco ha dichiarato ancora: “Adesso il mio impegno è quello di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori balneari, residenti e tutti i soggetti coinvolti, affinché il confronto produca soluzioni concrete e condivise. Messina non deve scegliere tra il diritto di lavorare e il diritto di vivere serenamente. Deve dimostrare di essere una città capace di garantire entrambi. Questo è l’impegno che continuerò a portare avanti con determinazione“. La frase conclusiva sintetizza la linea dell’Amministrazione: garantire insieme il diritto di lavorare e il diritto di vivere serenamente. Il tavolo dovrà quindi affrontare in modo operativo le questioni aperte, dalla gestione degli orari alla rumorosità, dai controlli alla sicurezza, fino al decoro e alla convivenza tra attività economiche e residenti.

Una stagione estiva da governare con regole condivise

Il confronto sulla litoranea di Messina si inserisce in una fase decisiva dell’anno. L’estate porta con sé opportunità economiche, maggiore movimento, turismo locale e occasioni di socialità, ma anche rischi di conflitto se non vengono rispettate regole e limiti. Per questo il Comune punta a un modello di gestione fondato su responsabilità e dialogo. La posizione di Basile prova a tenere insieme i due poli della questione. Da una parte ci sono gli operatori balneari e i gestori dei lidi, che chiedono di poter lavorare e valorizzare il litorale; dall’altra ci sono i residenti, che chiedono tranquillità, sicurezza e rispetto delle norme. In mezzo c’è l’Amministrazione comunale, chiamata a garantire controlli, mediazione e decisioni efficaci.