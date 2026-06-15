Messina: moto scivola su una chiazza di gasolio allo svincolo Boccetta, centauro in ospedale

Incidente questa mattina all’ingresso dello svincolo autostradale Boccetta, a Messina, dove un uomo alla guida della proprio moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe stata provocata da una chiazza di gasolio presente sulla carreggiata, probabilmente lasciata da un mezzo pesante in transito lungo la tratta.

Motociclista trasportato al Policlinico di Messina

Dopo la caduta, sono scattati immediatamente i soccorsi. Il motociclista, rimasto ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito al Policlinico, dove è arrivato in gravi condizioni. L’impatto sull’asfalto, avvenuto dopo la perdita di aderenza dello scooter, ha provocato traumi importanti. Il quadro clinico resta delicato, ma dalle prime informazioni disponibili emerge che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.