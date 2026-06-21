Messina: moto precipita in un burrone dopo l’attacco di due cani: in ospedale il presidente di Confindustria Agrigento

Un drammatico incidente stradale avvenuto tra Montalbano e Tripi ha coinvolto Antonio Siracusa, presidente di Confindustria Agrigento. L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina. L’episodio ha avuto conseguenze anche per la compagna che viaggiava con lui, rimasta ferita ma con traumi definiti di lieve entità.

La dinamica dell’incidente e l’attacco dei cani randagi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due sarebbero stati improvvisamente assaliti da alcuni cani randagi. L’attacco avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo, con la conseguente caduta in un burrone circostante. Le condizioni di Antonio Siracusa sono apparse fin da subito abbastanza serie.