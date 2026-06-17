Messina, limitazioni al traffico sulla S.P.A. 244 per un cedimento della strada | INFO

La Città Metropolitana di Messina ha disposto, con effetto immediato, alcune limitazioni alla circolazione lungo la Strada Provinciale Agricola n. 244 “Ospizio – San Giorgio – Tesoriero – Braidi e diramazione per Crocevia Inferiore”, nel territorio comunale di San Piero Patti. Il provvedimento è stato adottato a seguito del sopralluogo tecnico effettuato il 10 giugno, che ha accertato l’aggravarsi del dissesto stradale al km 1+550, già innescato dalle intense precipitazioni registrate tra gennaio e aprile.

Il recente peggioramento delle condizioni dell’arteria ha causato un ulteriore cedimento, compromettendo le barriere di protezione laterali sul lato valle e provocando un significativo avvallamento della sede stradale. Per tutelare l’incolumità degli automobilisti e limitare i carichi sulla porzione di asfalto danneggiata, sono state introdotte le seguenti misure: divieto di transito per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; restringimento della carreggiata nella zona interessata dal cedimento; limite massimo di velocità fissato a 20 km/h.

I collegamenti della zona restano comunque garantiti attraverso percorsi alternativi lungo la restante rete viaria provinciale.

La Città Metropolitana di Messina continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e definirà gli interventi necessari al ripristino dell’area, con l’obiettivo di ristabilire nel più breve tempo possibile le normali condizioni di transito.