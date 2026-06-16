Messina, lavori sulla condotta di Fiumefreddo: stop al flusso di acqua in città | INDO, DATA, DETTAGLI

Nell’ambito delle attività programmate di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture idriche cittadine, finalizzate a migliorare l’efficienza della tubazione adduttrice principale e a rafforzare la capacità di approvvigionamento dell’intera rete idrica di Messina, AMAM ha programmato per il prossimo mercoledì 24 giugno un intervento di riparazione della condotta di Fiumefreddo in quattro punti particolarmente critici. Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza da parte delle maestranze impegnate, sarà necessario interrompere temporaneamente il flusso idrico proveniente da Torrerossa verso la città. I lavori consentiranno di incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura e di ridurre il rischio di future criticità sulla rete di distribuzione.

Le operazioni tecniche avverranno simultaneamente nei quattro punti in cui la condotta si presenta ammalorata

Come avviene in tutti i casi di riparazioni programmate secondo Piano, le operazioni tecniche avverranno simultaneamente nei quattro punti in cui la condotta si presenta ammalorata: due cantieri saranno attivati al confine tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, uno nel comune di Taormina (nella frazione di Mazzeo) e uno nel comune di Letojanni (in prossimità dello svincolo autostradale della A 18) Il lavoro contemporaneo dei tecnici consentirà di ridurre i tempi dello stop al flusso idrico lungo l’adduttrice ed è previsto che nei prossimi giorni vengano definiti anche ulteriori interventi manutentivi che devono essere realizzati sulla rete di distribuzione idrica cittadina in assenza di flusso d’acqua in condotta.

La macchina organizzativa di AMAM è pronta per fornire immediato e costante supporto ai cittadini

La macchina organizzativa di AMAM è pronta per fornire immediato e costante supporto ai cittadini e per creare il minor disagio possibile. Nella giornata di mercoledì 24 giugno, in particolare, l’erogazione idrica verrà garantita regolarmente in rete sino alle ore 12, quando verrà sospesa per riprendere dal tardo pomeriggio di giovedi 25 giugno, a partire dalle zone del Centro città, e poi venerdì 26, via via anche nella zona Nord. Il flusso da Torrerossa invece riprenderà appena ultimati i lavori, che dovrebbero comportare circa 10 ore di attività, in modo da consentire l’immediato riempimento dei serbatoi di accumulo principali, che alimentano gli ulteriori serbatoi zonali e la distribuzione capillare in tutte le aree servite.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni con il dettaglio degli interventi, delle tempistiche e delle aree interessate, nonché informazioni sui presidi e sui canali di assistenza che saranno attivati, secondo il piano di supporto alla popolazione di AMAM, di cui sarà resa costante informazione attraverso tutti i canali di comunicazione e i media.