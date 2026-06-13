Messina, lacrime e commozione al Duomo per l’ultimo saluto a Riccardo Coglitore: la città si stringe alla famiglia del 15enne

Tantissime persone hanno riempito il Duomo di Messina per i funerali di Riccardo Coglitore, il ragazzo di 15 anni morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. L’intera città si è fermata per l’ultimo saluto, in un momento di profondo dolore collettivo che ha unito famiglie, amici e istituzioni. La cerimonia funebre si è trasformata in un abbraccio corale alla famiglia del giovane, segnata da una perdita improvvisa che ha scosso l’intera comunità messinese. Il Duomo, nel cuore della città, è diventato il simbolo di un lutto condiviso che ha coinvolto soprattutto il mondo giovanile.

La presenza dei giovani e il dolore della scuola per Riccardo Coglitore

A rendere ancora più intensa la partecipazione ai funerali è stata la presenza massiccia di giovani, compagni di scuola e amici di Riccardo Coglitore, che hanno voluto essere presenti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Il loro silenzio e la loro partecipazione hanno rappresentato uno degli elementi più toccanti della cerimonia, evidenziando il forte legame che il ragazzo aveva costruito nel suo ambiente scolastico e sociale. L’intera comunità educativa si è stretta attorno alla famiglia, condividendo un dolore che ha superato i confini della cerchia privata.

Una città sotto shock dopo l’incidente a San Filippo

La morte del 15enne, avvenuta in seguito a un incidente stradale nella zona del torrente San Filippo, ha profondamente colpito la città di Messina, lasciando un senso diffuso di sgomento e incredulità. In pochi giorni, la tragedia si è trasformata in un momento di riflessione collettiva sul valore della vita e sulla fragilità dell’età giovanile. La partecipazione numerosa ai funerali ha rappresentato una risposta emotiva forte e condivisa, che ha coinvolto non solo amici e parenti, ma anche semplici cittadini.

Il dolore della famiglia e l’abbraccio della comunità

Al centro della cerimonia funebre, il dolore dei genitori e dei familiari di Riccardo Coglitore, circondati dall’affetto di una comunità intera che ha voluto manifestare vicinanza e solidarietà. Il Duomo di Messina, pieno di persone, ha fatto da cornice a un momento di raccoglimento profondo, in cui il silenzio e la partecipazione hanno rappresentato il linguaggio comune del dolore. La città ha così salutato un giovane la cui scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare, segnando in modo indelebile la memoria collettiva.