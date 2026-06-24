Messina, la denuncia di Cacciotto: “raso al suolo il verde di Foresta Me a Villaggio Aldisio, Fondo Fucile e Viale Gazzi

“Che senso ha fare verde in città quando poi non viene curato?”. A chiederselo Alessandro Cacciotto, consigliere di Fratelli d’Italia alla Terza Circoscrizione. “A Villaggio Aldisio, Fondo Fucile e Viale Gazzi, grazie ai fondi legati al progetto Foresta Me, continua l’esponente di Fratelli d’Italia, il Comune di Messina ha potuto riqualificare gran parte del quartiere con una nuova illuminazione, un lungo viale, piantumazione di piante e tanto verde. Insomma, un progetto che era ben riuscito ma era perché oggi, cosi come da un anno a questa parte, di quel verde non c’è più alcuna traccia. Il verde ha lasciato spazio a vere e proprie sterpaglie- continua Cacciotto- che mortificano il territorio; senza pensare che proprio lo svincolo di Messina Gazzi porta all’importantissimo Policlinico Universitario che con un viale ridotto in pessime condizioni non costituisce un decoroso bigliettino da visita”.

“La precedente Amministrazione Comunale che poi è anche l’odierna- afferma Cacciotto- aveva promesso lo scorso anno interventi di riqualificazione; l’impegno non è stato mantenuto ed a distanza di un anno la situazione del decoro urbano è veramente grave. E’ altresì grave lo spreco di risorse pubbliche cagionato dall’Amministrazione Comunale perché se si fosse intervenuto regolarmente non si sarebbe avuta una vera e propria devastazione di quel verde che con Foresta Me era nato. Lo scorso anno, con una nota del 07.07.2025 inoltrata al Dipartimento Servizi Ambientali – Verde Pubblico e Decoro Urbano avevo chiesto degli interventi volti alla risoluzione della problematica rappresentata, dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia”.

“Ufficiosamente sono venuto a conoscenza che il Dipartimento aveva invitato la Messina Servizi Bene Comune ad intervenire urgentemente per risolvere il problema ma altro che urgenza, tutto tace nell’ indifferenza più assoluta. Resta un dato inequivocabile: il verde è bello ma continua ad esserlo se curato. Questa mattina ho inviato una nota al Sindaco, Assessori e Dipartimenti competenti unitamente alla Messina Servizi Bene Comune, chiedendo di intervenire urgentemente per ridare decoro ai territori sopra menzionati ponendo in essere tutte quelle azioni necessarie volte a restituire, in modo permanente, quell’immagine curata che il progetto Foresta Me aveva consegnato”, conclude Cacciotto.