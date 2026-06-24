Messina, Ivan Tripodi eletto consigliere d’amministrazione del fondo pensioni Bnl/Bnp Paribas

Con 2.079 voti di preferenza personale, il reggino Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina e dipendente della BNL, è stato eletto Consigliere d’Amministrazione del Fondo Pensioni BNL – Gruppo BNP Paribas. Si sono, infatti, svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale del Fondo Pensioni della BNL, ente che conta quasi 15.000 aderenti tra dipendenti in servizio, aggregati e familiari. Il risultato della tornata elettorale ha sancito che Ivan Tripodi sia uno dei sei nuovi Consiglieri d’Amministrazione di nomina elettiva espressi unitariamente dalle sigle sindacali presenti in BNL. Si tratta, quindi, di un importante riconoscimento personale e professionale.

Il Fondo Pensioni BNL – Gruppo BNP Paribas rappresenta un elemento fondamentale del welfare aziendale

Il Fondo Pensioni BNL – Gruppo BNP Paribas rappresenta un elemento fondamentale del welfare aziendale poiché gestisce un ingente patrimonio finalizzato ad erogare trattamenti previdenziali complementari alla previdenza obbligatoria che, come noto, soprattutto per le nuove generazioni, sarà assolutamente insufficiente a garantire la necessaria serenità nell’età pensionistica. La previdenza complementare, recentemente oggetto di impattanti modifiche legislative, costituisce, quindi, a tutti gli effetti, il secondo e fondamentale pilastro della previdenza del nostro Paese. La presenza di Ivan Tripodi nel CdA del Fondo Pensioni BNL è motivo di vanto e soddisfazione poiché, grazie alle sue riconosciute capacità e competenze, rappresenterà certamente un valore aggiunto nell’ottica di essere considerato uno strumento al servizio di tutti i dipendenti della BNL, del Gruppo e degli iscritti al Fondo.