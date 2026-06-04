Messina, Ivan Cutè nominato presidente del CdA di Bluferries

L’Assemblea di Bluferries, società del Gruppo FS controllata da FS Logistix, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2026-2028, indicando alla Presidenza Ivan Cutè e come Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppe Sciumè. Il nuovo CdA si completa con la nomina di Katia Sacco. La nomina di Cutè segna un nuovo incarico di rilievo per una figura già impegnata in ruoli istituzionali e amministrativi nel territorio messinese.

Un profilo legato alle istituzioni messinesi

Il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Bluferries ha alle spalle un’esperienza maturata in diversi contesti istituzionali. Ivan Cutè è stato presidente della V Municipalità, incarico che lo ha posto a contatto diretto con il territorio e con le dinamiche amministrative locali. A questo percorso si aggiunge l’esperienza come componente del Cda dell’Ateneo peloritano, ruolo svolto all’interno dell’università messinese. Un altro tassello del suo profilo è rappresentato dalla partecipazione al Cda di Patrimonio Messina, società partecipata comunale. Queste esperienze delineano un percorso amministrativo radicato nell’area messinese, oggi arricchito dalla nomina a presidente del CdA di Bluferries.

“La nomina di Ivan Cutè alla presidenza di Bluferries è un riconoscimento alla città di Messina”

“La nomina di Ivan Cutè alla presidenza di Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato, è un riconoscimento alla città di Messina che esprime così il vertice di un’importante realtà dell’industria della navigazione. Con oltre 150 dipendenti e un flotta bidirezionale nello Stretto di Messina, Bluferries già da qualche anno ha intrapreso politiche per l’impiego ottimale dei lavoratori e il miglioramento dei servizi. La Lega Messina esprime compiacimento per l’incarico assegnato al messinese Ivan Cutè, certi che saprà svolgere l’importante compito con grande capacità di gestione e dedizione. Conosciamo la sua professionalità e riteniamo che Cutè sia la persona giusta al posto giusto”. Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier di Messina.