Messina, interramento della linea ferroviaria e riqualificazione del waterfront: Basile scrive al Ministero, RFI e Italferr

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha formalizzato la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Rete Ferroviaria Italiana e a Italferr di istituire una cabina di regia permanente finalizzata all’interramento della linea ferroviaria nel tratto del waterfront cittadino a sud del porto storico. L’iniziativa nasce dalla volontà di avviare un confronto operativo tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, con l’obiettivo di individuare il tracciato più idoneo per l’interramento della linea ferrata e coordinare le attività necessarie alla realizzazione di un intervento strategico per il futuro assetto urbano della città.

L’attivazione della cabina di regia rappresenta un passaggio fondamentale

L’attivazione della cabina di regia rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito del più ampio programma di rigenerazione urbana previsto dal Piano Integrato Ambito Urbano, che punta a riconnettere la città al mare, migliorare la qualità degli spazi pubblici e valorizzare una delle aree più significative del territorio messinese.“L’interramento della linea ferroviaria nel tratto del waterfront costituisce una scelta strategica per lo sviluppo della città e per la piena attuazione del Piano Integrato Ambito Urbano”, dichiara il sindaco Basile. “Per questo abbiamo ritenuto necessario chiedere l’istituzione di una cabina di regia che consenta di condividere competenze, valutazioni tecniche e programmazione degli interventi, creando le condizioni per una concreta accelerazione del progetto”.

Il primo cittadino sottolinea come l’opera rappresenti un’occasione unica

Il primo cittadino sottolinea inoltre come l’opera rappresenti un’occasione unica per ridisegnare il rapporto tra Messina e il suo fronte mare. “Parliamo di un intervento che può trasformare radicalmente il volto della città, eliminando una storica barriera infrastrutturale e restituendo ai cittadini nuovi spazi urbani, aree verdi, percorsi pedonali e servizi. È una visione di sviluppo che guarda alle future generazioni e che richiede la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte affinché si possa passare rapidamente dalla fase progettuale a quella realizzativa”, conclude.