Messina, inclusione e comunità per il Gran Ballo delle Terze “Zagara e Futuro” dell’I.C. “Enzo Drago

Partecipata, nella suggestiva cornice della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo la prima edizione del Gran Ballo delle Terze ” Zàgara e Futuro”: un appuntamento che ha riunito gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Enzo Drago”, a conclusione del loro primo ciclo di vita scolastica. Un incontro tramutatosi in un abbraccio tra comunità, territorio e quell’impegno sociale che non è solo una parola, ma un dato di fatto. L’iniziativa fortemente voluta ​da un gruppo genitori coordinato dal rappresentante d’istituto Fabio Martines, ha dato vita a un evento che non è stato soltanto un rito di passaggio, un brindisi alla spensieratezza prima del silenzio degli esami, ma qualcosa di più profondo: un’impronta etica, un segnale che resta. Non è mancato un momento dedicato alla solidarietà sociale denominato “Nessuno escluso” che si è concretizzato in una reale lezione di cittadinanza attiva.

A contribuire alla riuscita della serata diverse realtà imprenditoriali quali Sibeg Coca Cola, Birrificio Messina, Acqua Fontalba, Cantine Madauto, Rosticceria La Buona Forchetta, Pasticceria Cesare Petrella e Fartlek Sport. ​“Zàgara e Futuro” porta con sé il profumo di questa nostra terra ha dichiarato il coordinatore evento Fabio Martines, un augurio di un domani radioso, come i fiori d’arancio che sbocciano a primavera. E a vegliare su questo traguardo, con la sua aria sbarazzina, il “Drago Enzo“, la mascotte, il simbolo di appartenenza e di unione.

La serata si è conclusa con un ringraziamento al Dirigente Scolastico Virginia Ruggeri, al Vicepreside Laura Marino e al Presidente del Consiglio d’Istituto Giampiero Neri, a Padre Marco, al Presidente ANVVF Puccio D’Angelo, alla dedizione dei docenti ed al giovanissimo Dj Peps che ha animato l’evento con la sua musica facendo ballare i presenti.

“Abbiamo lavorato in sinergia per offrire loro una notte in questo luogo simbolo, fondata su valori solidi come l’inclusione e lo spirito di comunità. È stata una festa di tutti e per tutti”, hanno concluso gli organizzatori anticipando come nelle intenzioni quello svoltosi sia il primo di una serie di appuntamenti con cadenza annuale.