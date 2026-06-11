Messina, incidente sulla SS114: auto si ribalta, donna ferita

Un grave incidente si è verificato sulla SS114 all’altezza di Ponte Schiavo, coinvolgendo una donna. La vittima ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi. A causa della gravità del sinistro, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la malcapitata. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata al Policlinico a bordo di un’ambulanza per accertamenti.

Rilievi e accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Le verifiche mirano a determinare le cause del perdita di controllo del veicolo, comprese eventuali condizioni della strada, fattori meccanici dell’auto o distrazioni alla guida.