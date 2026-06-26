Messina, incidente in via Consolare Pompea: due auto coinvolte

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla via Consolare Pompea, a Messina, coinvolgendo due auto, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. Il sinistro è avvenuto lungo una delle arterie più trafficate e importanti della città dello Stretto, dove la circolazione ha subito qualche rallentamento. Secondo le primissime informazioni disponibili, le due vetture si sono scontrate per cause che risultano ancora in corso di accertamento e non ci sarebbero, per fortuna, feriti gravi.

Scontro tra due auto sulla strada della città dello Stretto

L’episodio ha interessato un tratto della via Consolare Pompea, strada particolarmente rilevante per la viabilità cittadina. Lo scontro tra due auto a Messina è avvenuto poco fa e ha immediatamente richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito. La dinamica resta da chiarire. Le cause del sinistro, infatti, sono ancora oggetto di accertamento. Saranno le verifiche a consentire di ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.