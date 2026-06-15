Messina, incendio nella notte a Nizza di Sicilia: 4 auto distrutte sul lungomare

Fiamme nella notte a Nizza di Sicilia, dove un incendio doloso ha distrutto quattro autoveicoli in sosta sul lungomare. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’azione sarebbe stata compiuta nel cuore della notte, quando la zona era meno frequentata. L’incendio ha causato la completa distruzione dei mezzi coinvolti. La dinamica conferma la violenza del rogo e la rapidità con cui le fiamme si sono estese nell’area di sosta. La propagazione del fuoco ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina, che hanno domato le fiamme ed evitato conseguenze ulteriori. Il loro intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area e impedire che il rogo potesse estendersi ad altri mezzi o strutture presenti nelle vicinanze.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Messina

A spegnere il rogo sono stati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina, intervenuti sul lungomare di Nizza di Sicilia dopo l’allarme. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto attenzione, considerata la presenza di più veicoli coinvolti e il rischio di ulteriore propagazione. Una volta domate le fiamme, l’area è stata affidata agli accertamenti delle forze dell’ordine. I mezzi distrutti e danneggiati sono stati esaminati per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’episodio e alla conferma della matrice dolosa.

Indagini dei carabinieri di Roccalumera

Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Roccalumera, chiamati a identificare l’autore o gli autori del gesto. L’attività investigativa si concentra sulla dinamica dell’incendio, sui veicoli presi di mira e su eventuali elementi raccolti nell’area. Un contributo decisivo potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le telecamere potrebbero aver ripreso movimenti sospetti prima, durante o dopo l’incendio, fornendo indicazioni utili per risalire al responsabile.