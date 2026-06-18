Messina: incendio davanti alla chiesa dell’Annunziata, sul posto i Vigili del Fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi a Messina, lungo il viale Annunziata, dove un incendio è divampato nell’area antistante la chiesa dei SS. Annunziata. Le fiamme si sono sviluppate in un momento particolarmente delicato, al termine di un funerale, proprio mentre la salma stava lasciando la chiesa. La possibile origine del rogo? Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’incendio davanti alla chiesa sarebbe stato provocato dai fuochi d’artificio esplosi alla fine della cerimonia funebre.

Vigili del fuoco sul posto: fiamme circoscritte e domate rapidamente

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e domato le fiamme in tempi rapidi. Il loro intervento è stato determinante per evitare che il rogo potesse propagarsi ad altre aree vicine, soprattutto in presenza di vegetazione e materiale potenzialmente infiammabile. L’azione dei soccorritori ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di mettere in sicurezza la zona antistante la chiesa dell’Annunziata. Al momento non si registrano feriti.