Messina, il sindaco Basile riceve il Force Commander dell’Operazione europea IRINI

In occasione della sosta a Messina di Nave “Francesco Morosini”, dal 28 al 30 giugno, il sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca il Force Commander dell’Operazione navale europea EUNAVFOR MED IRINI, Contrammiraglio Andrea Bielli, accompagnato da una rappresentanza dell’equipaggio dell’unità della Marina Militare Nave Francesco Morosini. L’incontro si è svolto nell’ambito di una visita di cortesia e di testimonianza dei consolidati rapporti di collaborazione tra la Città di Messina e la Marina Militare. Nel corso del cordiale colloquio, il Sindaco ha rivolto un ringraziamento al Contrammiraglio Bielli e all’equipaggio di Nave “Francesco Morosini”, ribadendo il forte legame che unisce Messina al mare e alle Istituzioni della Marina Militare, nonché la disponibilità della Città a continuare a offrire la propria collaborazione e ospitalità in occasione delle future soste operative.

Il Contrammiraglio Bielli ha espresso al primo cittadino il proprio apprezzamento per la consueta accoglienza che Messina riserva agli equipaggi delle unità navali impegnate nell’Operazione IRINI, di cui Nave “Francesco Morosini” è attualmente unità di bandiera. La sosta dell’unità si inserisce nelle attività operative della missione dell’Unione Europea, orientate al rafforzamento della stabilità e della sicurezza nel Mediterraneo. Al termine della visita, si è svolto il tradizionale scambio di crest, a testimonianza dei rapporti di stima e collaborazione istituzionale.