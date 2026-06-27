Messina, il sindaco Basile incontra a Palazzo Zanca il Comandante della Nave San Marco

Il sindaco di Messina Federico Basile ha incontrato oggi a Palazzo Zanca il Comandante di Nave San Marco, Capitano di Vascello Alessandro Ballestra, in occasione della visita di cortesia legata alla sosta in città dell’unità della Marina Militare. La presenza di Nave San Marco a Messina si inserisce nell’ambito della campagna addestrativa del secondo corso Allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini, che vede coinvolti 54 giovani allievi in un percorso di formazione e crescita professionale e personale. L’incontro, svoltosi in un clima cordiale, è stato un momento di confronto e di valorizzazione della sempre proficua collaborazione istituzionale tra il Comune di Messina e la Marina Militare. Il sindaco Basile ha espresso apprezzamento e gratitudine per l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Marina Militare, che operano al servizio del Paese con professionalità, dedizione e senso delle istituzioni, sottolineando il valore del rapporto tra la città e le Forze Armate.

“Messina – ha evidenziato il sindaco – è da sempre una città profondamente legata al mare e alle sue istituzioni. La presenza della Marina Militare rappresenta un’occasione importante di incontro, conoscenza e condivisione dei valori di servizio, disciplina e formazione che accomunano le nostre comunità”. Nel corso dell’incontro sono stati ribaditi i sentimenti di reciproca stima e la volontà di proseguire il percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Marina Militare. La visita si è conclusa con il tradizionale scambio di crest tra il Sindaco Basile e il Comandante Ballestra.