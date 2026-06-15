Messina, il Partito Repubblicano terrà un convegno dedicato a Giovanni Spadolini

Sabato prossimo il Partito Repubblicano di Messina terrà un convegno dedicato a Giovanni Spadolini e il suo pensiero su cultura, politica e il ruolo delle istituzioni. All’evento prenderanno parte il segretario nazionale del PRI Corrado De Rinaldis Saponaro, il segretario regionale Pietro Currò e il segretario cittadino Angelo Toscano e in qualità di storici il dr. Sergio Di Giacomo e il dr. Domenico Mazza, con la partecipazione del sindaco di Messina, dr. Federico Basile, per i saluti istituzionali. Il convegno è aperto al pubblico e avrà luogo presso l’hotel Sant’Elia a Messina e avrà inizio alle ore 9:00.