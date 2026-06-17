Messina, il Comune acquista la palestra esterna della Mazzini: primo passo verso la riqualificazione

Il Comune di Messina ha acquistato la palestra esterna della Mazzini, uno spazio che per generazioni ha rappresentato un punto di riferimento per la vita sportiva, scolastica e sociale della città. Ad annunciarlo è il sindaco Federico Basile, che sottolinea il valore dell’operazione non solo sul piano amministrativo, ma anche sul piano della memoria collettiva. L’acquisizione segna un passaggio importante per il futuro dell’area, perché consente all’amministrazione comunale di avviare un percorso finalizzato alla riqualificazione e alla successiva restituzione alla città di un luogo particolarmente significativo per molti messinesi.

Basile: “un luogo che per generazioni di messinesi ha rappresentato sport, scuola e aggregazione”

Nel suo intervento, il sindaco Federico Basile richiama innanzitutto il legame tra la palestra esterna della Mazzini e la comunità cittadina. Lo spazio viene descritto come un luogo capace di custodire ricordi, esperienze e momenti condivisi, legati alla scuola, allo sport e alla crescita di intere generazioni. “Un luogo che per generazioni di messinesi ha rappresentato sport, scuola e aggregazione. Oggi compiamo un passo importante per il suo futuro: il Comune ha acquistato la palestra esterna della Mazzini, ponendo le basi per la sua riqualificazione e restituzione alla città. Un intervento che guarda avanti, senza dimenticare i tanti ricordi e le emozioni che questo spazio continua a custodire”, rimarca.