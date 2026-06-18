Messina, il Comune acquisisce il Mercato di Sant’Orsola e l’antistante la scuola Mazzini

Due operazioni attese da anni che oggi trovano finalmente compimento e aprono una nuova fase per la città. Il Comune di Messina ha formalizzato l’acquisizione dell’area del Mercato Sant’Orsola dall’ASP di Messina e dell’area antistante la scuola “G. Mazzini”, destinata alla costruzione della palestra scolastica, ponendo le basi per la valorizzazione e il pieno utilizzo di entrambi gli spazi. Nel caso del Mercato Sant’Orsola, si chiude un capitolo aperto da oltre vent’anni.

L’operazione consente all’Ente di rientrare nella piena disponibilità dello spazio

Con la determinazione dirigenziale n. 5512 del 12 giugno 2026 viene dato seguito all’accordo raggiunto nel tavolo tecnico del 14 novembre 2025, definendo l’acquisizione dell’area su cui insiste lo storico mercato comunale. L’operazione consente all’Ente di rientrare nella piena disponibilità dello spazio e di programmare finalmente gli interventi di rigenerazione dell’area. Per quanto riguarda l’area antistante la scuola “G. Mazzini”, destinata alla realizzazione della futura palestra, l’acquisizione formalizzata lo scorso 17 maggio, rappresenta un passaggio decisivo per superare una situazione rimasta bloccata per oltre trent’anni e avviare finalmente la fase di progettazione di un’opera attesa da generazioni di studenti, famiglie e personale scolastico.

“Si tratta di due risultati concreti che dimostrano la capacità dell’Amministrazione di trasformare impegni assunti in atti reali – dichiara il sindaco Federico Basile –. Non parliamo di annunci, ma di procedimenti amministrativi conclusi che consentono oggi al Comune di programmare interventi attesi da anni. Il Mercato Sant’Orsola e l’area antistante la scuola Mazzini destinata alla realizzazione della palestra sono due esempi chiari di come intendiamo lavorare: sbloccare situazioni ferme da tempo e restituire alla città spazi funzionali e moderni”.

Il Sindaco sottolinea come entrambi gli interventi si inseriscano nel più ampio programma di mandato orientato alla riqualificazione urbana

Il Sindaco sottolinea come entrambi gli interventi si inseriscano nel più ampio programma di mandato orientato alla riqualificazione urbana e al recupero del patrimonio pubblico. “Dal 2022 abbiamo avviato un percorso di pianificazione e investimenti che oggi entra in una fase ancora più concreta – prosegue Basile -. Con queste acquisizioni superiamo criticità storiche e apriamo la strada alla progettazione delle opere. È così che si costruisce una città più moderna: con atti, risorse e una visione chiara delle priorità”.

Per il Mercato Sant’Orsola è prevista la futura programmazione di un intervento di riqualificazione complessiva

Per il Mercato Sant’Orsola è prevista la futura programmazione di un intervento di riqualificazione complessiva volto a trasformarlo in uno spazio commerciale moderno, funzionale e pienamente integrato nel contesto urbano. L’obiettivo è restituire centralità a un’area strategica della città, valorizzandone la vocazione storica e commerciale attraverso un progetto capace di coniugare qualità degli spazi, servizi e opportunità di sviluppo economico.

Per l’area antistante la scuola “G. Mazzini”, destinata alla realizzazione della palestra, l’acquisizione consente finalmente di avviare il percorso che porterà alla costruzione di una struttura moderna e funzionale, attesa da oltre trent’anni. Un intervento di grande valore educativo e sociale che permetterà di dotare la comunità scolastica di uno spazio adeguato per l’attività sportiva e motoria, favorendo al contempo inclusione, aggregazione e crescita dei giovani. La nuova palestra rappresenterà inoltre un importante presidio di servizi per il territorio, contribuendo alla valorizzazione dell’intero contesto urbano. “Scuole e spazi pubblici sono al centro della nostra azione amministrativa – conclude il Sindaco –. Restituire dignità e funzionalità a questi luoghi significa investire sul futuro della città e delle nuove generazioni”.